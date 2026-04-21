Atualização da NR-1: descubra como melhorar a saúde mental nas empresas

A saúde mental no ambiente de trabalho está ganhando destaque e, a partir de maio de 2026, será oficialmente uma prioridade nas empresas brasileiras. Essa mudança é impulsionada pela atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que agora inclui fatores psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

Para resumir, isso significa que questões como pressão, assédio moral e metas abusivas vão deixar de ser apenas “conversas de corredor” e passarão a ser monitoradas e geridas com o mesmo cuidado que se tem com riscos físicos e químicos. Assim como não deixamos a segurança do veículo de lado antes de uma viagem, as empresas também precisarão cuidar do bem-estar emocional de seus colaboradores.

O Dr. Gustavo Locatelli, médico do trabalho, enfatiza que essa atualização é um passo significativo na forma como as empresas percebem o bem-estar no trabalho. Ele observa que agora, os fatores psicossociais não podem mais ser ignorados. “É a hora de dar atenção real e estruturada a esses aspectos, não deixando eles apenas no papel,” explica. Com isso, é como se as organizações estivessem trocando as marchas para uma direção mais consciente sobre saúde e qualidade de vida.

Saúde mental deixa de ser benefício e vira estratégia

Antes, iniciativas de saúde mental eram vistas como um “agradinho”, algo como um programa de bem-estar ou uma consulta pontual com psicólogos. Agora, elas se tornam parte integral da gestão das empresas. Se a saúde mental não fosse levada a sério, poderia custar caro — muito mais do que gastos com médicos ou afastamentos. Ao garantir energia e foco, as empresas não apenas evitam doenças, mas também potencializam o desempenho.

Custo invisível do adoecimento mental

Embora muitos gestores já avaliem índices como afastamentos, um fator ainda pouco discutido é o tal do “presenteísmo”. Esse termo meio chatinho se refere àquela situação em que o funcionário está presente, mas não rende como deveria. De acordo com pesquisas do Fórum Econômico Mundial e da McKinsey, a saúde mental deficiente pode gerar um impacto econômico global de mais de 12 trilhões de dólares.

Os ambientes de trabalho que exigem demais, sem oferecer um suporte adequado, drenam a energia da equipe, afetam a criatividade e dificultam decisões. E aí, quem acaba perdendo? Afinal, ambiente desgastante não é bom nem para quem não se importa com carro, muito menos para quem se preocupa com o bem-estar da equipe.

Ambientes de trabalho positivos favorecem resultados mais consistentes (Imagem: fizkes | Shutterstock)

O que muda na prática para as empresas

Depois da atualização, as empresas terão que se tornar mais atentas a riscos psicossociais no dia a dia. Não vai adiantar apenas reconhecer os problemas; vai ser preciso agir de maneira estruturada e contínua. O Dr. Locatelli aponta que saúde mental agora é um reflexo da cultura da empresa e como o trabalho é organizado.

Benefícios vão além da conformidade legal

A nova norma não é só mais um checkbox a ser preenchido. As empresas que levarem a saúde mental a sério vão perceber resultados em várias áreas: menos faltas, mais engajamento, clima organizacional mais leve e maior capacidade de atrair talentos. Transformar um ambiente tóxico em um espaço que priorize a saúde emocional traz uma vantagem competitiva real.

Adaptação exige planejamento e mudança cultural

No entanto, não dá para deixar esse assunto para depois. A adequação requer uma mudança cultural profunda e uma liderança comprometida. A boa notícia é que quem começar essa jornada cedo vai colher frutos mais facilmente. A mudança não é rápida, mas a preparação vai ajudar a fazer as engrenagens girarem da melhor maneira possível. É como cuidar do seu carro: quanto mais cedo você faz a manutenção, menos problemas vai encontrar na estrada.