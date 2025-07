Fogo atinge palco principal da Tomorrowland antes do evento

Um incêndio atingiu o palco principal do festival Tomorrowland, na Bélgica. O incidente ocorreu menos de 48 horas antes da abertura do evento, que deve receber mais de 70 mil pessoas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram as chamas consumindo a estrutura principal do festival. Os serviços de emergência rapidamente chegaram ao local em grande número para conter o fogo. As autoridades locais aconselharam os moradores da região a manter as janelas e portas fechadas para evitar problemas com a fumaça.

Cerca de mil funcionários estão no local para ajudar na preparação do festival, mas até o momento, não foram registradas lesões. A causa do incêndio ainda é desconhecida, embora relatos indiquem que explosões de fogos de artifício foram ouvidas, sugerindo que o problema possa estar relacionado a testes de canhões de fogos.

Imagens e vídeos adicionais sobre a situação circulam nas redes sociais. Os organizadores do Tomorrowland foram contatados para fornecer mais informações, e as atualizações sobre o caso continuam a ser divulgadas.