Filhotes de lobo-guará são apresentados no zoológico de SP

Dois filhotes de lobo-guará são os novos habitantes do zoológico de São Paulo. Nascidos em 17 de maio, os pequenos foram cuidados pela mãe, Pitanga, e agora estão prontos para serem apresentados ao público. O pai deles se chama Caju.

Os lobos-guarás são um símbolo da fauna brasileira, mas a espécie enfrenta sérios riscos de extinção. A destruição de seu habitat natural e os conflitos com atividades humanas são algumas das principais ameaças à sua sobrevivência.

Para ajudar na conscientização sobre a preservação do Cerrado, o zoológico anunciou que realizará uma campanha para que o público participe da escolha dos nomes dos filhotes. Essa ação visa não apenas celebrar a chegada dos pequenos animais, mas também incentivar as pessoas a se envolverem na proteção do meio ambiente.

Com essa iniciativa, o zoológico espera aumentar o interesse e o conhecimento sobre a importância da conservação das espécies nativas e do ecossistema do Cerrado.