Astronauta revela visão impressionante da Terra no espaço

Mesmo com tantos alertas sobre a crise climática, muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade da situação que o planeta enfrenta. Recentemente, um relato impactante do astronauta francês Thomas Pesquet ajudou a trazer essa questão para um novo patamar de compreensão.

Depois de passar seis meses na Estação Espacial Internacional, Pesquet observou que os efeitos das mudanças climáticas são visíveis até do espaço. Ele notou que as geleiras estão recuando de forma alarmante desde sua última visita, em 2016, evidenciando as consequências das atividades humanas.

Em uma entrevista, o astronauta também comentou que percebeu um aumento na frequência e na intensidade de fenômenos climáticos extremos, como furacões e incêndios florestais. Impressionado com o que viu, decidiu se tornar um Embaixador da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

O papel dos satélites na monitorização climática

Além dos astronautas, os satélites em órbita têm uma função essencial. Eles coletam dados importantes que ajudam a entender o clima da Terra e a monitorar as mudanças climáticas.

Esses satélites conseguem reunir informações sobre diversos aspectos, como:

Gases de efeito estufa na atmosfera

Camada de ozônio

Nível dos oceanos

Derretimento das calotas polares

Derretimento do solo permafrost

Temperatura dos oceanos

Cores dos oceanos

Incêndios florestais

Desmatamento

Com todos esses dados, os cientistas conseguem acompanhar a saúde do nosso planeta de forma mais precisa. Isso não só ajuda a prever eventos climáticos extremos, mas também permite o desenvolvimento de estratégias eficazes para adaptação e mitigação. Por exemplo, podemos pensar em planejamento urbano sustentável e no desenvolvimento de culturas agrícolas mais resistentes.

Essa união de esforços e informações também tem um papel enorme em despertar a consciência coletiva. Os impactos da destruição ambiental não são apenas números em relatórios, mas realidades visíveis e preocupantes ao nosso redor.