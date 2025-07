Filha de Silvio Santos anuncia separação após 10 anos de união

Renata Abravanel, a filha caçula de Silvio Santos, anunciou sua separação do empresário Caio Curado após dez anos de casamento. A informação foi revelada por sua irmã, Cíntia Abravanel, durante uma entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, apresentado por Sérgio Mallandro. Renata, que é conhecida por manter sua vida pessoal em sigilo, não havia feito um anúncio oficial sobre o término.

Durante a conversa, Cíntia foi questionada sobre suas irmãs e mencionou Renata, respondendo que a caçula não está mais casada. Sem entrar em muitos detalhes, Cíntia destacou que Renata é uma “boa mãe” e possui “uma família linda”, mencionando seus filhos, Nina e André, que têm 6 e 4 anos, respectivamente.

Renata, que completou 40 anos, possui formação em Administração nos Estados Unidos e se especializou em liderança empresarial em Harvard, onde concluiu seus estudos em 2022. Nas redes sociais, o último registro público do casal data de 2016, quando foram vistos juntos em uma exposição em homenagem ao pai no Museu da Imagem e do Som (MIS) em São Paulo.

A separação representa mais uma mudança significativa na vida de Renata, que sempre optou por uma postura discreta. Enquanto outras filhas de Silvio Santos se aventuraram na televisão, Renata preferiu se concentrar na gestão do Grupo Silvio Santos, cargo que ocupa desde 2020. O casal havia se casado em 2015, em uma cerimônia de natureza privada.