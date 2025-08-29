Notícias

Google lança IA para localizar passagens aéreas mais baratas

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 9 minutos atrás
1 minuto de leitura
Google revela IA que encontra passagens aéreas mais baratas
Google revela IA que encontra passagens aéreas mais baratas

Recentemente, o Google lançou uma novidade bem interessante: o Flight Deals, uma ferramenta apoiada por inteligência artificial. Essa funcionalidade promete ajudar na busca por passagens aéreas, integrando-se com o Google Flights. E o melhor? Está em fase beta, ou seja, ainda em testes, mas já está disponível para uso.

O grande atrativo dessa ferramenta é a facilidade de uso. Diferente de outros serviços, ela não exige que você insira o destino e as datas da sua viagem. Com o Flight Deals, você pode apenas descrever o tipo de viagem que está buscando, mencionando aspectos como a estação do ano, além de preferências sobre hospedagem e alimentação. Assim, a IA consegue entender suas necessidades e oferecer opções que se encaixem no seu orçamento.

### Uma Possibilidade Vantajosa

O que realmente diferencia o Flight Deals é sua praticidade. Ele utiliza um modelo semelhante ao Gemini, também desenvolvido em IA, para encontrar os melhores preços de passagens. Dessa forma, você obtém respostas alinhadas com o que precisa, sempre respeitando o que você pode gastar. Além disso, a inteligência artificial sugere alternativas de passagens mais econômicas.

Na prática, isso significa que a ferramenta destaca as opções de voos mais baratas em tempo real. Você pode ver várias companhias aéreas e fazer reservas diretamente. Com filtros úteis, é possível ajustar as buscas para considerar tudo, desde o número de assentos até as limitações de bagagem.

Atualmente, o Flight Deals está disponível apenas na América do Norte, mas isso não é um impeditivo para suas funcionalidades. Mesmo com o uso de IA, o Google afirma que vai manter a experiência do Google Flights, permitindo que os usuários continuem a pesquisar com base em locais e datas, ajustando-se às necessidades de cada um.

Outras plataformas de viagens também estão investindo em tecnologia semelhante. O Flight Deals chega como uma alternativa para competir com grandes nomes do setor, como Booking.com, Skyscanner e Expedia. Além disso, empresas como o Livelo estão utilizando técnicas de Machine Learning para ajudar os viajantes a encontrar passagens mais acessíveis.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 9 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

nova lei elimina esses tipos de dívidas

Nova lei acaba com esses tipos de dívidas

1 hora atrás
Montanhas, curvas perigosas e história viva: o trem no Nariz do Diabo voltou

Trem no Nariz do Diabo reinicia operações após pausa

2 horas atrás
O interior de São Paulo que virou a nova ‘Califórnia brasileira’, onde o metro quadrado já vale ouro e startups de tecnologia brotam entre condomínios milionários e reservas de mata nativa

Interior de São Paulo se torna nova referência em tecnologia

2 horas atrás
quem tem mais que a idade limite vai lucrar

Mais de idade limite pode ter lucro significativo

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo