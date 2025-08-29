Google lança IA para localizar passagens aéreas mais baratas

Recentemente, o Google lançou uma novidade bem interessante: o Flight Deals, uma ferramenta apoiada por inteligência artificial. Essa funcionalidade promete ajudar na busca por passagens aéreas, integrando-se com o Google Flights. E o melhor? Está em fase beta, ou seja, ainda em testes, mas já está disponível para uso.

O grande atrativo dessa ferramenta é a facilidade de uso. Diferente de outros serviços, ela não exige que você insira o destino e as datas da sua viagem. Com o Flight Deals, você pode apenas descrever o tipo de viagem que está buscando, mencionando aspectos como a estação do ano, além de preferências sobre hospedagem e alimentação. Assim, a IA consegue entender suas necessidades e oferecer opções que se encaixem no seu orçamento.

### Uma Possibilidade Vantajosa

O que realmente diferencia o Flight Deals é sua praticidade. Ele utiliza um modelo semelhante ao Gemini, também desenvolvido em IA, para encontrar os melhores preços de passagens. Dessa forma, você obtém respostas alinhadas com o que precisa, sempre respeitando o que você pode gastar. Além disso, a inteligência artificial sugere alternativas de passagens mais econômicas.

Na prática, isso significa que a ferramenta destaca as opções de voos mais baratas em tempo real. Você pode ver várias companhias aéreas e fazer reservas diretamente. Com filtros úteis, é possível ajustar as buscas para considerar tudo, desde o número de assentos até as limitações de bagagem.

Atualmente, o Flight Deals está disponível apenas na América do Norte, mas isso não é um impeditivo para suas funcionalidades. Mesmo com o uso de IA, o Google afirma que vai manter a experiência do Google Flights, permitindo que os usuários continuem a pesquisar com base em locais e datas, ajustando-se às necessidades de cada um.

Outras plataformas de viagens também estão investindo em tecnologia semelhante. O Flight Deals chega como uma alternativa para competir com grandes nomes do setor, como Booking.com, Skyscanner e Expedia. Além disso, empresas como o Livelo estão utilizando técnicas de Machine Learning para ajudar os viajantes a encontrar passagens mais acessíveis.