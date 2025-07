Fiat Toro 2024 é flagrada; conheça detalhes da picape

A Fiat Toro 2026 está prestes a passar por uma atualização, chamada de facelift, mas não trará novidades em termos de eletrificação nesta versão. As opções disponíveis continuarão sendo os motores a combustão, que incluem o motor 1.3 turbo flex e a versão a diesel com motor 2.2 turbodiesel.

O motor 1.3 turbo, conhecido comercialmente como T270, oferece uma combinação de potência e eficiência. Ele conta com 176 cv e torque de 27,5 kgfm, além de um câmbio automático de seis marchas e tração 4×2, ideal para quem busca um desempenho urbano e rodoviário.

Por outro lado, a versão a diesel, equipada com o motor TD450, entrega uma potência de 200 cv e torque de 45,9 kgfm. Essa versão vem com um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4, proporcionando uma condução robusta, especialmente em off-road e condições climáticas adversas.

Apesar da ausência de eletrificação nesta versão da Toro, há expectativas de que futuros modelos da picape incluam tecnologia híbrida leve. Essa tecnologia, que operaria com um sistema de 48 volts, não seria responsável pela tração do veículo por conta própria, mas ajudaria a reduzir o consumo de combustível e poderia proporcionar benefícios fiscais, como isenções de IPVA em alguns estados.

Uma das principais inovações esperadas para a cabine da Fiat Toro 2026 é a adoção do freio de estacionamento por botão, que substituirá o sistema manual e visa oferecer mais conforto e praticidade ao motorista.

Com essa atualização, a Fiat busca manter a competitividade da Toro no mercado de picapes, enquanto a eletrificação parece ser uma estratégia futura para acompanhar as tendências do setor automotivo.