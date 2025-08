Feriados de agosto: previsão e datas até o fim do ano

O mês de agosto no Brasil não possui feriados nacionais, mas destaca-se pela celebração do Dia dos Pais, que ocorre no segundo domingo do mês, especificamente no dia 10. É importante ressaltar que, apesar de ser uma data comemorativa significativa, o Dia dos Pais não é considerado feriado.

Contudo, em diversas regiões do país, existem feriados estaduais e municipais. Por exemplo, em algumas localidades, festas e datas importantes são celebradas como feriados. Um exemplo é o estado do Pará, onde o dia 15 de agosto é um feriado em razão da adesão do estado à Independência do Brasil. A cidade de Belo Horizonte também celebra dia 15 de agosto, em homenagem à sua padroeira, Assunção de Nossa Senhora.

Além disso, outros feriados estaduais em agosto incluem:

Paraíba : 5 de agosto, que marca a fundação do estado e o aniversário da cidade de João Pessoa.

: 5 de agosto, que marca a fundação do estado e o aniversário da cidade de João Pessoa. Rio Grande do Norte : 7 de agosto, data de aniversário do estado.

: 7 de agosto, data de aniversário do estado. Tocantins: 15 de agosto, celebrando o Dia do Senhor do Bonfim.

No que diz respeito aos feriados municipais, destacam-se:

Belo Horizonte : 15 de agosto, em comemoração do Dia da Padroeira.

: 15 de agosto, em comemoração do Dia da Padroeira. Campo Grande : 26 de agosto, aniversário da capital de Mato Grosso do Sul.

: 26 de agosto, aniversário da capital de Mato Grosso do Sul. Maceió: 27 de agosto, celebrando Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Alagoas.

Agosto também é marcado por várias datas comemorativas importantes, como:

5 de agosto : Dia Nacional da Saúde.

: Dia Nacional da Saúde. 6 de agosto : Dia Nacional dos Profissionais da Educação.

: Dia Nacional dos Profissionais da Educação. 9 de agosto : Dia Internacional dos Povos Indígenas.

: Dia Internacional dos Povos Indígenas. 11 de agosto : Dia do Estudante.

: Dia do Estudante. 18 de agosto : Dia do Estagiário.

: Dia do Estagiário. 26 de agosto: Dia Internacional da Igualdade da Mulher.

Para 2025, ainda restam nove feriados até o final do ano. Este calendário inclui datas importantes como:

7 de setembro : Independência do Brasil (feriado nacional).

: Independência do Brasil (feriado nacional). 12 de outubro : Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional).

: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional). 2 de novembro : Finados (feriado nacional).

: Finados (feriado nacional). 20 de novembro : Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional).

: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional). 25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

Essas informações são relevantes para quem planeja descansos ou comemorações ao longo do mês e do ano.