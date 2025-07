Fase da lua neste domingo, 27 de julho de 2025

Hoje, 27 de julho de 2025, a Lua está na fase Nova, apresentando uma visibilidade de apenas 6% e começando a crescer. Essa fase indica que faltam apenas 5 dias para que a Lua entre em sua fase Crescente.

O mês de julho já teve algumas mudanças nas fases lunares. As fases deste mês iniciaram no dia 2, com a Lua Crescente, que ocorreu às 16h30. O fenômeno da Lua Cheia foi observado no dia 10, às 17h38, enquanto a Lua Minguante apareceu às 21h39 do dia 17. A próxima Lua Nova, um momento em que a Lua não é visível da Terra, deve ocorrer no dia 24, às 16h12.

Um ciclo lunar compreende todas essas fases e dura, em média, 29,5 dias. Durante este tempo, a Lua passa pelas etapas de nova, crescente, cheia e minguante, com cada fase durando aproximadamente uma semana. Além disso, existem as chamadas “interfases”, que ocorrem entre essas fases principais. Durante o período entre a Lua Nova e a Lua Cheia, encontramos a quarta crescente e a crescente gibosa. Já entre a Cheia e a Minguante, ocorrem a minguante gibosa e o quarto minguante.

As próximas fases da Lua em julho são importantes para muitos, incluindo astrônomos e entusiastas da observação do céu, que se preparam para acompanhar esses fenômenos naturais.

Em resumo, no dia de hoje, a Lua está na fase Nova, mostrando um lado pouco iluminado e abrindo caminho para as próximas fases que se aproximam.