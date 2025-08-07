Notícias

Fase da Lua em 7 de agosto: confira o calendário lunar

Qual a fase da Lua nesta quinta-feira (7)? Veja o calendário lunar de agosto
Nesta quinta-feira (7) a Lua está na sua fase crescente.

Fases da Lua: O que você precisa saber

Nesta quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025, a Lua está em sua fase crescente, que é quando o nosso satélite natural aparece iluminado gradualmente. Em três dias, especificamente no dia 9, a Lua fará a transição para a fase cheia, onde ficará completamente iluminada.

O que esperar da fase lunar este mês

O calendário lunar de agosto indica as seguintes fases:

  • Lua Crescente: dia 1, às 09h41min
  • Lua Cheia: dia 9, às 04h55min
  • Lua Minguante: dia 16, às 02h12min
  • Lua Nova: dia 23, às 03h06min
  • Lua Crescente: dia 31, às 03h25min

O mês começa com a Lua crescente, que logo dará lugar à cheia, seguida pela minguante e, por fim, encerramos agosto com a Lua nova.

Como funciona o ciclo lunar?

O ciclo lunar, ou lunação, é o período que leva em média 29,5 dias para a Lua completar todas as suas fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada fase dura cerca de sete dias, e isso está relacionado à posição do Sol, da Terra e da própria Lua. A posição e a quantidade de luz solar que incide sobre a Lua é o que determina seu aspecto visto da Terra.

Próxima fase da Lua

A próxima fase será a Lua cheia, que ocorrerá no dia 9 de agosto de 2025.

Entendendo as fases da Lua

As quatro principais fases da Lua – minguante, nova, crescente e cheia – são visíveis de diferentes maneiras, dependendo de sua posição em relação à Terra e ao Sol.

  • Lua Minguante: Nessa fase, a Lua parece diminuir. No Hemisfério Sul, sua forma se assemelha à letra "C".
  • Lua Nova: Durante essa fase, a Lua fica alinhada com o Sol e, por isso, não pode ser vista da Terra.
  • Lua Crescente: Na fase crescente, a Lua começa a ser iluminada. No Hemisfério Sul, sua forma lembra a letra "C", já no Hemisfério Norte, parece com a letra "D".
  • Lua Cheia: Esta é a fase em que a Lua está totalmente iluminada e é a mais visível no céu, apresentando uma imagem brilhante e marcante.

Distância da Lua em relação à Terra

A distância média da Lua até a Terra é de aproximadamente 399.877,13 km, o que a torna um dos corpos celestes mais próximos de nós.

Diferenças na visão da Lua entre os hemisférios

Embora a Lua seja a mesma, sua aparência muda de acordo com a localização do observador. Para quem está no Hemisfério Sul, a Lua aparece invertida em relação à sua visualização no Hemisfério Norte. Uma curiosidade interessante é que sempre vemos a mesma face da Lua, já que seu movimento de rotação é sincronizado com sua translação ao redor da Terra.

Com essas informações, você agora tem uma visão mais clara e completa sobre as fases da Lua e como elas se manifestam ao longo do mês.

