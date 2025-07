Fãs homenageiam estrela de ‘Friends’ em seu aniversário

Celebridades e fãs de todo o mundo se uniram para comemorar o aniversário de 58 anos de Matt LeBlanc, conhecido principalmente por seu papel icônico como Joey Tribbiani na famosa série Friends. A data especial, que ocorreu na última sexta-feira, foi marcada por várias homenagens nas redes sociais.

O perfil oficial da série Friends no Instagram também prestou suas felicitações, publicando um trecho da 10ª temporada, especificamente do episódio 5, intitulado "The One Where Rachel’s Sister Babysits". Nesse clipe, Joey pede a Chandler e Monica que revisem uma carta de recomendação que ele escreveu para os dois.

Os fãs, emocionados e inspirados pelo trabalho do ator, compartilharam memórias, cenas inesquecíveis e GIFs do personagem nas redes sociais. Um usuário comentou: "De um grande fã do Joey: Parabéns, Matt! Você merece tudo de melhor 🎂❤️🤗". Outro fã relembrou uma cena famosa do show em que Joey completa 30 anos, com um GIF onde ele grita: "Por quê, Deus, por quê!", e desejou "feliz aniversário, Joey!"

Várias mensagens de carinho foram postadas, como uma que dizia: "Parabéns, amigo. Que Deus continue abençoando sua vida e lhe dando saúde e coragem para enfrentar os desafios". Outro internauta mencionou: "Desejo a você um feliz aniversário. Adorei assisti-lo em Friends".

Depois do sucesso de Friends, que foi ao ar de 1994 a 2004, LeBlanc estrelou a série derivada Joey e conquistou elogios pela sua atuação em Episodes, recebendo indicações ao Emmy. Mais recentemente, entre 2016 e 2020, ele esteve à frente da sitcom Man with a Plan, solidificando sua posição como um dos queridinhos da comédia na televisão.

Os fãs ainda podem revisar os melhores momentos de LeBlanc como Joey Tribbiani e relembrar as aventuras do elenco de Friends no HBO Max. Com a celebração de mais um ano de vida, Matt LeBlanc continua a ser uma figura adorada e relevante no mundo do entretenimento.