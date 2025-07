Explosões de fogos em Esparto deixam 7 pessoas desaparecidas

Sete Pessoas Desaparecidas e Duas Feridas Após Explosões de Fogos de Artifício em Esparto, Califórnia

Sete pessoas estão desaparecidas após uma série de explosões que destruíram uma instalação de fogos de artifício na área de Esparto, no condado de Yolo, na Califórnia. O incidente ocorreu na terça-feira, e as primeiras informações foram registradas às 17h49, quando o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado sobre um incêndio estrutural.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com uma grande nuvem de fumaça e um incêndio em expansão, que fez com que os fogos de artifício explodissem. Essas explosões afetaram pelo menos duas casas e vários veículos, além de provocarem pequenos incêndios em vegetação nas proximidades.

Os bombeiros confirmaram que, até o momento, os sete desaparecidos continuam sem contato e estão colaborando com o proprietário da empresa para tentar localizá-los. A identidade dos desaparecidos ainda não foi divulgada. Uma mulher, identificada como Syanna Ruiz, afirmou que seu namorado, Jesus Maneces Ramos, de 18 anos, é uma das pessoas desaparecidas. Segundo ela, era o primeiro dia de trabalho dele na instalação e, apesar de ter saído do turno mais cedo, não sabe o motivo de ele ainda estar no local.

Ruiz expressou preocupação durante uma coletiva de imprensa, questionando por que as equipes de resgate ainda não havia entrado na propriedade para buscar os desaparecidos. Outros familiares também estavam presentes, clamando por informações sobre os entes queridos, já que três filhos de um deles trabalham na instalação e dois estavam começando seu primeiro dia de trabalho.

Para avaliar os riscos restantes, as equipes estão utilizando drones. No entanto, as autoridades afirmaram que o local do acidente é de risco elevado devido a possíveis fogos de artifício não detonados.

Incêndio na Propriedade

O incêndio, chamado de "Incêndio Oakdale", começou às 18h02 e, segundo os bombeiros, já consumiu pelo menos 31,65 hectares. Embora não haja grandes chamas visíveis agora, a situação ainda é monitorada de perto. No local, a mídia foi mantida a uma distância de segurança de um quilômetro, considerando o risco.

Enquanto isso, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, está acompanhando a situação, e o Escritório do Xerife de Yolo instituiu uma ordem de evacuação de um quilômetro ao redor da área afetada.

Problemas de Energia e Evacuação

Mais de 2.000 residências foram afetadas por quedas de energia na região, com o restabelecimento do serviço previsto para a madrugada de quarta-feira, embora ainda cerca de 140 clientes permanecessem sem luz. O condado também está monitorando as rotas de evacuação.

Os moradores da cidade de Madison puderam retornar às suas casas por volta das 20h50 na terça-feira. Apesar do cenário caótico e da fumaça densa, o nível de qualidade do ar foi considerado saudável pelas autoridades.

Impacto em Shows de Fogos de Artifício

A explosão afetou o planejamento de vários shows de fogos de artifício, especialmente aqueles programados para o Dia da Independência, no 4 de julho. A empresa responsável pela instalação de fogos de artifício, chamada Devastating Pyrotechnics, confirmou que os fogos destinados às celebrações foram destruídos. Enquanto algumas cidades, como Lodi, anunciaram o cancelamento de seus shows, outras como Rancho Cordova afirmaram que seus eventos seguirão como planejados.

As autoridades continuam a investigar as causas das explosões, que ainda são desconhecidas. E, embora muitas informações sejam limitadas no momento, as equipes de emergência trabalham incansavelmente para resolver a situação e garantir a segurança dos residentes ao redor.