Experimentos terraplanistas que confirmam a Terra esférica

A teoria de que a Terra é um disco plano, cercado por um domo e com o Polo Norte no centro, já foi refutada há muito tempo. No entanto, essa ideia ainda atrai novos seguidores, especialmente com a ajuda da internet. Muitos desses entusiastas, movidos pela desconfiança da ciência tradicional, resolvem criar seus próprios experimentos na tentativa de provar que a Terra é plana. O que acontece em muitos casos é que essas experiências resultam em falhas hilárias e irônicas, que, ao invés de fornecer evidências para suas crenças, confirmam a forma esférica do nosso planeta. Vamos explorar quatro desses experimentos.

O giroscópio de US$ 20.000 que sentiu a rotação da Terra

Um dos destaques do documentário de 2018 “A Terra é Plana” é a história de Bob Knodel, um youtuber que investiu 20 mil dólares em um giroscópio a laser de alta precisão.

A hipótese: Se a Terra estivesse parada, o giroscópio não deveria detectar rotação.

Se a Terra estivesse parada, o giroscópio não deveria detectar rotação. O experimento: Knodel ativou o equipamento e deixou rodando.

Knodel ativou o equipamento e deixou rodando. O resultado inesperado: O giroscópio detectou um desvio de 15 graus por hora .

O giroscópio detectou um . A conclusão científica: Esse desvio revela a velocidade com que a Terra gira. Em vez de apoiar a teoria da Terra parada, o giroscópio validou a rotação do planeta.

O teste de luz que revelou a curvatura

Um grupo, liderado por Jeran Campanella, ficou famoso ao tentar provar que a Terra é plana com um experimento envolvendo luz.

A hipótese: Se a Terra fosse plana, um feixe de luz de um ponto deveria ser visto na mesma altura em outro ponto.

Se a Terra fosse plana, um feixe de luz de um ponto deveria ser visto na mesma altura em outro ponto. O experimento: Usaram duas placas com buracos, ambas a **5,18 metros acima do nível da água**, e alguém com uma lanterna em um lado e uma câmera do outro.

Usaram duas placas com buracos, ambas a **5,18 metros acima do nível da água**, e alguém com uma lanterna em um lado e uma câmera do outro. O resultado inesperado: A luz não apareceu na câmera até que a lanterna fosse levantada.

A luz não apareceu na câmera até que a lanterna fosse levantada. A conclusão científica: Este experimento demonstrou a curvatura da Terra. A luz estava sendo bloqueada pela “lombada” na água, causada pela curvatura do planeta.

O barco que desaparece no horizonte

Um teste simples e eficaz para verificar a curvatura é observar barcos no mar.

A hipótese: Em uma Terra plana, um barco se afastando só diminuiria de tamanho, mas não desapareceria.

Em uma Terra plana, um barco se afastando só diminuiria de tamanho, mas não desapareceria. O experimento: Foram filmados barcos se afastando com câmeras de superzoom.

Foram filmados barcos se afastando com câmeras de superzoom. O resultado inesperado: O barco desapareceu primeiramente pela base, seguido da parte superior.

O barco desapareceu primeiramente pela base, seguido da parte superior. A conclusão científica: Esse desaparecimento ocorre por causa da curvatura da Terra; o casco do barco é a primeira parte a ser obstruída.

A trágica missão do foguete caseiro de “Mad” Mike Hughes

Um dos casos mais impactantes foi o de “Mad” Mike Hughes, um inventor que sonhou em construir um foguete caseiro.

O projeto: Hughes construiu um foguete movido a vapor em seu quintal, com custo estimado de 18 mil dólares.

Hughes construiu um foguete movido a vapor em seu quintal, com custo estimado de 18 mil dólares. O acidente fatal: Em fevereiro de 2020, durante uma tentativa de lançamento, o foguete decolou, mas os paraquedas falharam. Hughes caiu em alta velocidade no deserto da Califórnia, resultando em sua morte.

A história de Mike Hughes nos faz refletir sobre os riscos que algumas pessoas estão dispostas a correr em nome de suas crenças. Em vez de provar que a Terra é plana, seus experimentos, assim como os outros que discutimos, reforçaram, de maneira irônica, as evidências da esfericidade do planeta.

Qual experimento você achou mais interessante? É fascinante ver até onde algumas pessoas vão em busca da verdade, não é?