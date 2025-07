Experiência como estagiário da equipe Peugeot nas 6 Horas de São Paulo

Peugeot TotalEnergies se Prepara para as 6 Horas de São Paulo

Uma nova experiência aguarda um jovem integrante da equipe Peugeot TotalEnergies, que se juntou à equipe durante os preparativos para as 6 Horas de São Paulo, que ocorrerão no próximo domingo (13). Com a motivação de aprender e participar, ele descobriu que o trabalho em uma equipe do Mundial de Endurance (WEC) exige não apenas vontade, mas também habilidades físicas e confiança mútua.

A equipe francesa trouxe 60 pessoas ao Brasil, número que poderá chegar a 100 em eventos como Le Mans. Juntamente com eles, diversos equipamentos, peças de reposição, uniformes e os carros de corrida foram transportados em contêineres. Um dos principais desafios do novato seria trabalhar com os pneus dos carros.

Antes de começar suas funções, o grupo participou de um "track walk", uma caminhada pela pista para analisar o traçado e identificar áreas de atenção. Para os quatro pilotos da Peugeot, essa caminhada é essencial para focar e trocar experiências, especialmente para Malthe Jakobsen, um jovem dinamarquês de 21 anos, que estava conhecendo o famoso asfalto de Interlagos pela primeira vez.

Enquanto isso, membros de outras equipes também analisavam o asfalto, que tinha sido recentemente recapeado, para calcular a durabilidade dos pneus e planejar a estratégia da corrida. Durante uma prova de seis horas, é comum a necessidade de até cinco trocas de pneus.

Mathieu Neuville, engenheiro-chefe da Peugeot, explicou que a pista de Interlagos apresenta um desafio interessante devido às suas curvas e altura, que diferem de outras pistas. Ele também compartilhou a importância de otimizações no carro para se adaptar ao traçado, que é mais estreito para os Hypercars.

O Peugeot 9X8, utilizado na corrida, é equipado com um motor V6 biturbo de 2.6 litros, que oferece 680 cv de potência. Esse motor é associado a um motor elétrico dianteiro de 272 cv, acionado por uma bateria de 900V, mas seu uso é limitado a velocidades superiores a 150 km/h.

Após o reconhecimento da pista, a equipe colocou em prática os procedimentos que precisam ser muito rápidos e precisos durante a corrida. Os pilotos treinavam as trocas de comando, um processo que deve ser realizado em menos de 30 segundos. Cada mudança requer que o piloto saia do carro levando seu assento, enquanto outro se acomoda, com a ajuda de um membro da equipe que é sempre mais leve.

Durante esses treinamentos, a equipe também praticava a troca rápida de pneus, que é vital para o desempenho durante a corrida. Graças a um sistema pneumático, o carro se levanta automaticamente, facilitando o trabalho da equipe que ocupa duas paradas para trocar os pneus.

Os pneus utilizados são pesados e devem ser manuseados com cuidado. A equipe utilizou pistolas pneumáticas, que exigem técnica e força para operar corretamente. Os pneus são balanceados antes da corrida, e para isso, o novato participou ainda do processo de verificação e configuração dos pneus.

Esse trabalho cuidadoso inclui a aplicação de fitas de alumínio nos pesos de balança dos pneus para evitar que se soltem durante a corrida. Em outro procedimento, ele teve que calibrar os pneus a pressões específicas, uma tarefa que exige precisão.

Nos dias seguintes, o novato teve a oportunidade de acompanhar os treinos livres, onde o ritmo e a comunicação entre pilotos e equipe são essenciais. Essa interação é fundamental para ajustar o desempenho dos carros e garantir uma corrida segura e eficiente.

Com os Peugeot 9X8 se destacando em algumas partes do treino, a equipe se prepara para o grande dia. No entanto, a preocupação do novato é com as condições climáticas, pois um erro relacionado aos pneus em um piso molhado poderia ser atribuído a ele, reforçando a pressão e a responsabilidade que vem com a participação em um evento de alta competitividade e visibilidade como as 6 Horas de São Paulo.