Ex-primeira-dama revela razão pessoal para separação do marido

A ex-primeira-dama de Arari, no Maranhão, Ingrid Andrade, utilizou suas redes sociais para explicar publicamente os motivos de sua separação do ex-prefeito e empresário Rui Fernandes. Em um vídeo que divulgou, Ingrid falou sobre a falta de intimidade e conexão emocional no relacionamento, afirmando que essa ausência de “química” foi fundamental para a decisão de terminar a união.

Ingrid disse: “Eu resolvi terminar o relacionamento porque eu não aguentava mais viver um relacionamento frio, um relacionamento onde não existia mais aquela química. Ele não me procurava mais; a gente não tinha mais um relacionamento de marido e mulher.” A ex-primeira-dama expressou que, para ela, a busca por um relacionamento saudável foi prioridade.

Rui Fernandes também comentou a separação e reconheceu que a relação enfrentava dificuldades. Ele admitiu sentir vergonha de falar sobre suas falhas. “E eu me culpava também porque eu tinha vergonha de falar pra ela que na hora H falhava”, explicou Rui.

Ingrid, que foi casada durante o período em que Rui exercia o cargo de prefeito, ressaltou que a decisão de se separar foi tomada pensando no bem-estar emocional dela. “Eu sou uma pessoa jovem; eu preciso viver um relacionamento sadio. O relacionamento não se resume só em você ficar em casa, trabalhar, brincar com os filhos. O relacionamento tem que existir entre o homem e a mulher. Então, aqui em casa não estava mais existindo. Então, eu resolvi terminar”, concluiu.

A separação marca um novo capítulo na vida de Ingrid e Rui, que juntos enfrentaram diversos desafios durante a administração municipal. A ex-primeira-dama agora busca novas perspectivas e experiências pessoais.