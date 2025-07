Evans lidera após chuva afetar classificatória em Berlim

Mitch Evans, piloto da Jaguar TCS Racing, conquistou a pole position na qualificação do Grande Prêmio de Fórmula E em Berlim, que aconteceu sob intensa chuva. Este foi o primeiro pole position de Evans na temporada. Ele destacou-se ao cronometrar o melhor tempo das duas sessões de qualificação, com um tempo de 1m11.021s.

A qualificação teve seu início atrasado devido às condições climáticas adversas e começou às 12h (horário local). Com a pista molhada, o formato da sessão foi alterado: as “Duels” foram canceladas, e a classificação foi baseada apenas nos tempos dos grupos.

Evans foi o mais rápido entre os 22 competidores, superando Oliver Rowland, da Nissan, que ficou em segundo lugar, quase um segundo mais lento que o líder. Rowland, que busca o título de Campeão Mundial nesta corrida, relatou ter enfrentado problemas com a potência em sua última volta.

Robin Frijns, da Envision Racing, ficou na terceira posição, enquanto Jake Hughes, da Maserati MSG Racing, e Maximilian Guenther, da DS PENSKE, completaram os cinco primeiros lugares. Frijns já havia garantido a pole na temporada passada sob condições climáticas semelhantes e mostrou novamente seu talento na chuva.

No primeiro grupo de qualificação, os pilotos tiveram dificuldades com as condições escorregadias, mas Evans se destacou. Ele foi seguro e consistente, não dando chances aos adversários. Maximilian Guenther ficou em terceiro, enquanto Antonio Félix da Costa cometeu um erro em sua volta final e não conseguiu melhorar sua posição, terminando em quarto.

Os resultados do primeiro grupo mostraram que a chuva afetou o desempenho de muitos pilotos. Sam Bird terminou em oitavo, seguido por Jake Dennis em nono e Zane Maloney no décimo lugar. Sergio Sette Câmara, que estava retornando às corridas, ficou em 11º, a cerca de três segundos de Evans.

No segundo grupo de qualificações, as condições começaram a melhorar. Robin Frijns se destacou, fazendo tempos rápidos e quase igualando Evans. Jake Hughes colocou-se bem, enquanto Pascal Wehrlein, que tem uma penalidade de três posições após um incidente anterior na corrida, ficou em terceiro, mas será rebaixado para o nono lugar. Nick Cassidy teve problemas técnicos e também enfrentará uma penalidade de 20 posições para a corrida.

Sebastien Buemi não participou da sessão devido a uma penalização de 40 posições, garantindo assim que sua classificação seria sempre na última posição.

O Grande Prêmio de Berlim é parte da temporada 11 da Fórmula E. As corridas acontecem ao longo de dois dias, e os horários das próximas etapas já foram definidos. A organização promete muita emoção e competição entre os pilotos, especialmente para aqueles que ainda disputam o título.

Os amantes do automobilismo poderão acompanhar a corrida que ocorrerá mais tarde de hoje e as próximas qualificações nos dias seguintes.