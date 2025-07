Êta mundo melhor! alcança maior ibope desde a retomada

"Êta Mundo Melhor!" Faz Sucesso no Início e Bate Recordes de Audiência

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita pelo autor Walcyr Carrasco, teve uma estreia impressionante nesta segunda-feira (30). O primeiro capítulo da trama, que é uma continuação de "Êta Mundo Bom!" exibida em 2016, alcançou 21,5 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse é o melhor resultado de uma estreia na faixa de novelas das seis desde a volta das produções inéditas da Globo, após a pandemia.

Os números de "Êta Mundo Melhor!" superaram a audiência dos primeiros capítulos de todas as novelas lançadas depois da interrupção das gravações, que ocorreram devido ao aumento da Covid-19. Durante esse período, a emissora teve que interromper suas gravações e voltou a exibir reprises de novelas antigas.

Em comparação, as audiências dos primeiros capítulos das novelas que estrearam recentemente foram as seguintes:

"Garota do Momento": 21,0 pontos

"No Rancho Fundo": 20,1 pontos

"Elas por Elas": 20,1 pontos

"Amor Perfeito": 19,3 pontos

"Mar do Sertão": 20,7 pontos

"Além da Ilusão": 18,1 pontos

"Nos Tempos do Imperador": 19,1 pontos

Além da Globo, outros canais também apresentaram resultados significativos. O Jornal da Record, por exemplo, atingiu 9,5 pontos, a maior audiência em 13 semanas. O programa "Força de Mulher" também se destacou com uma média de 9,0 pontos.

No SBT, o "Programa do Ratinho" foi a atração mais assistida, fechando com 4,4 pontos, apenas um décimo a mais do que o icônico seriado "Chaves", que obteve 4,3 pontos. O programa de Ratinho ficou em segundo lugar na audiência entre 22h28 e 23h59.

Entretanto, o programa "Galvão e Amigos", da Globo, enfrentou dificuldades e registrou a menor audiência desde sua estreia, com apenas 0,3 ponto, especialmente em um dia em que a emissora transmitiu uma partida do Mundial de Clubes entre Manchester City e Al-Hilal.

Esses resultados de audiência refletem a luta pela preferência do público nas principais emissoras de televisão, com a Globo se esforçando para se destacar com novas produções e a concorrência buscando ampliar sua audiência. Em uma era de mudanças nas formas de consumo de mídia, as emissoras continuam buscando inovações para garantir a atenção dos telespectadores.