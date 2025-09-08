Notícias

Estudante de 21 anos é encontrada morta em um banheiro

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 minutos atrás
2 minutos lidos
download 4
Quem é a jovem estudante de 21 anos foi achada m0rta dentr0 de uma b… Ler mais

A tranquilidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi subitamente rompida com a trágica morte de Adrielly Ferreira Santana, uma jovem de apenas 21 anos. Estudante de Ciências Econômicas na Universidade Federal do ABC (UFABC), ela era reconhecida pelo seu carisma e por suas aspirações promissoras. Sua morte, registrada na manhã de quinta-feira (4), chocou todos e levantou várias questões que ainda carecem de respostas.

Na noite anterior, Adrielly deixava seu trabalho na Vila Olímpia, em São Paulo, quando pediu um carro por aplicativo. O que deveria ser uma viagem comum se transformou em um desaparecimento misterioso. Com a preocupação crescendo, a família fez um boletim de ocorrência e começou a disseminar informações nas redes sociais, enquanto amigos e colegas da graduação também se mobilizavam em busca de qualquer novidade.

Imagens de câmeras de segurança mostraram momentos preocupantes. Nas gravações, é possível ver a jovem caminhando sozinha, depois correndo e olhando para trás, como se estivesse sendo seguida. Em um momento, ela até se esconde atrás de uma árvore logo após a passagem de uma motocicleta. Esses clipes apenas aumentaram o mistério em torno dos eventos que cercaram suas últimas horas de vida.

Corpo encontrado em circunstâncias estranhas aumenta pressão por respostas

Na manhã seguinte ao seu desaparecimento, o corpo de Adrielly foi encontrado por policiais em uma rua do bairro Anchieta, próximo de sua mochila e bolsa. A Secretaria de Segurança Pública informou que não havia sinais claros de violência, como tiros ou cortes. Contudo, alguns detalhes chamaram a atenção. Ela tinha sangue no nariz, espuma na boca e uma substância suspeita ao seu redor.

A Polícia Civil instaurou um inquérito, classificando o caso como “morte suspeita”. Exames necroscópicos, toxicológicos e de dosagem alcoólica foram requisitados para esclarecer como Adrielly faleceu. O 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo está à frente da investigação, enquanto a comunidade local exige respostas rápidas e claras diante da perplexidade que gerou esse trágico episódio.

Jovem de futuro brilhante e comunidade em luto

Adrielly estava construindo uma carreira sólida no mercado de trabalho. Recentemente promovida, atuava como assistente de marketing e vendas em uma multinacional do setor automobilístico. Completou seu ensino técnico na Escola Técnica Estadual Lauro Gomes em 2022, e desde então se dedicava a sua formação superior na UFABC. A universidade expressou seu pesar pela perda da aluna, oferecendo apoio à família em um momento tão difícil.

Na sexta-feira (5), amigos e familiares se reuniram para o velório e sepultamento no Cemitério Carminha, em São Bernardo. Em meio à dor, eles prestaram homenagens à jovem, destacando sua alegria e determinação.

Essa tragédia voltou a levantar discussões sobre a segurança nas grandes cidades, especialmente a vulnerabilidade das mulheres. Para muitos, a morte de Adrielly não é apenas mais um caso nas estatísticas; é um alerta sobre a necessidade de ações concretas. A cidade vive momentos de luto, com familiares e amigos clamando por justiça e respostas que ajudem a trazer algum conforto em meio ao desamparo.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Captura de tela 2025 09 03 171829

Mãe morre na frente do filho pequeno após acidente

43 segundos atrás
495DA56B0E35w600h338

Morre em SP jogador de futebol L. veja mais

1 minuto atrás
4b8d1fa0 c76e 4c37 820c a97affb76fa9 1

Jovem desaparece após visitar esposa grávida e moradores descobrem algo

2 minutos atrás
imagem 2025 09 03 225543032 750x430 1

Idosa é morta a tiros após recusar proposta de sexo

5 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo