Estudante de 21 anos é encontrada morta em um banheiro

A tranquilidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi subitamente rompida com a trágica morte de Adrielly Ferreira Santana, uma jovem de apenas 21 anos. Estudante de Ciências Econômicas na Universidade Federal do ABC (UFABC), ela era reconhecida pelo seu carisma e por suas aspirações promissoras. Sua morte, registrada na manhã de quinta-feira (4), chocou todos e levantou várias questões que ainda carecem de respostas.

Na noite anterior, Adrielly deixava seu trabalho na Vila Olímpia, em São Paulo, quando pediu um carro por aplicativo. O que deveria ser uma viagem comum se transformou em um desaparecimento misterioso. Com a preocupação crescendo, a família fez um boletim de ocorrência e começou a disseminar informações nas redes sociais, enquanto amigos e colegas da graduação também se mobilizavam em busca de qualquer novidade.

Imagens de câmeras de segurança mostraram momentos preocupantes. Nas gravações, é possível ver a jovem caminhando sozinha, depois correndo e olhando para trás, como se estivesse sendo seguida. Em um momento, ela até se esconde atrás de uma árvore logo após a passagem de uma motocicleta. Esses clipes apenas aumentaram o mistério em torno dos eventos que cercaram suas últimas horas de vida.

Corpo encontrado em circunstâncias estranhas aumenta pressão por respostas

Na manhã seguinte ao seu desaparecimento, o corpo de Adrielly foi encontrado por policiais em uma rua do bairro Anchieta, próximo de sua mochila e bolsa. A Secretaria de Segurança Pública informou que não havia sinais claros de violência, como tiros ou cortes. Contudo, alguns detalhes chamaram a atenção. Ela tinha sangue no nariz, espuma na boca e uma substância suspeita ao seu redor.

A Polícia Civil instaurou um inquérito, classificando o caso como “morte suspeita”. Exames necroscópicos, toxicológicos e de dosagem alcoólica foram requisitados para esclarecer como Adrielly faleceu. O 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo está à frente da investigação, enquanto a comunidade local exige respostas rápidas e claras diante da perplexidade que gerou esse trágico episódio.

Jovem de futuro brilhante e comunidade em luto

Adrielly estava construindo uma carreira sólida no mercado de trabalho. Recentemente promovida, atuava como assistente de marketing e vendas em uma multinacional do setor automobilístico. Completou seu ensino técnico na Escola Técnica Estadual Lauro Gomes em 2022, e desde então se dedicava a sua formação superior na UFABC. A universidade expressou seu pesar pela perda da aluna, oferecendo apoio à família em um momento tão difícil.

Na sexta-feira (5), amigos e familiares se reuniram para o velório e sepultamento no Cemitério Carminha, em São Bernardo. Em meio à dor, eles prestaram homenagens à jovem, destacando sua alegria e determinação.

Essa tragédia voltou a levantar discussões sobre a segurança nas grandes cidades, especialmente a vulnerabilidade das mulheres. Para muitos, a morte de Adrielly não é apenas mais um caso nas estatísticas; é um alerta sobre a necessidade de ações concretas. A cidade vive momentos de luto, com familiares e amigos clamando por justiça e respostas que ajudem a trazer algum conforto em meio ao desamparo.