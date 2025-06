Estrela de Olympo se prepara para nova série da Netflix

Agustín Della Corte se prepara intensamente para papel em "Olympo"

Agustín Della Corte, ator conhecido por seu papel como Roque Pérez na nova série "Olympo", da Netflix, passou quase um ano se dedicando a treinos e cuidados físicos para interpretar seu personagem. A série já se tornou um sucesso global, ocupando o primeiro lugar no Brasil e o segundo no ranking mundial da plataforma.

"Olympo" não só traz uma narrativa envolvente, mas também conta com um elenco estrelado, incluindo Clara Galle, conhecida por "Através da Minha Janela", e Nuno Gallego, famoso por "Elite". A trama combina romance e drama, atraindo muitos espectadores.

Della Corte, que tem histórico no rugby, atuou na seleção uruguaia de 2017 a 2020, o que facilitou sua imersão na vida de Roque. Ao começar os preparativos, ele leu o roteiro e se sentiu imediatamente conectado ao personagem. "Assim que li o roteiro, percebi que isso era para mim. Comecei a treinar com um personal trainer e segui uma dieta rigorosa, algo que fiz por quase um ano", explicou.

Além da preparação física, o ator destacou que seu personagem o ajudou a desconstruir certos estereótipos associados aos atletas. "Roque me deu acesso a uma vulnerabilidade que eu não havia explorado antes. Há uma imagem de que jogadores de rugby devem ser durões, mas muitos dos homens mais sensíveis que conheci eram meus companheiros de equipe", afirmou Della Corte.

Com a popularidade crescente de "Olympo", muitas pessoas se perguntam sobre a possibilidade de uma segunda temporada. A série já se destacou entre as favoritas e conquistou o público com sua trama empolgante e personagens autênticos.

Com um desempenho marcante e uma história que ressoa com muitos, Agustín Della Corte se firma como um dos nomes a serem acompanhados nas produções atuais.