Estreia do último episódio da 2ª temporada de ‘Sandman’ na Netflix

A parte 2 da segunda temporada de Sandman, série inspirada nos quadrinhos de Neil Gaiman, já está disponível na Netflix. Com a liberação dessa nova parte, todos os 11 episódios da temporada estão agora acessíveis no serviço de streaming. A expectativa em torno da série é alta, especialmente sobre o que o último ano reserva para os fãs.

Sandman, que tem sua origem nos quadrinhos criados por Neil Gaiman, Sam Keith e Mike Dringenberg, foi publicado pela DC Comics. A trama gira em torno de Morpheus, também conhecido como Sonho, que é interpretado por Tom Sturridge. Morpheus é uma entidade imortal responsável por governar o mundo dos sonhos.

Nesta segunda parte, Sonho precisa lidar com as repercussions de suas escolhas passadas, enquanto busca proteger seu reino e o mundo dos mortais. A sinopse oficial destaca que, após um reencontro importante com sua família, o protagonista terá que tomar decisões difíceis para manter tudo o que lhe é precioso. Para encontrar a redenção, ele enfrentará antigos aliados e inimigos, além de deuses e criaturas. Porém, esse caminho é repleto de surpresas, e conquistar o perdão pode exigir sacrifícios significativos.

Os fãs estão ansiosos para ver como essa complexa jornada de Morpheus se desenvolverá, e a série promete muitas reviravoltas e emoções até o fim.