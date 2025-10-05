Estrada de 182 km com 44 pontes é parada obrigatória

Cruzar a Overseas Highway, no sul da Flórida, é uma verdadeira experiência de tirar o fôlego. Imagine dirigir por 182 quilômetros de beleza, ligando o continente americano às ilhas Florida Keys por meio de 44 pontes sobre águas azul-turquesa. É como estar dentro de um cartão-postal!

Esse trajeto foi tão bem recebido que a plataforma Hellotickets o incluiu na lista das viagens de carro mais bonitas dos Estados Unidos, ao lado de trajetos clássicos como a Rota 66 e a Pacific Coast Highway. Hoje, a própria estrada se tornou uma atração, recebendo turistas de todas as partes do mundo em busca de vistas deslumbrantes.

A icônica Seven Mile Bridge

Um dos pontos altos dessa viagem é a Seven Mile Bridge, uma construção que remonta ao início do século 20 e chegou a ser uma das pontes mais longas do mundo. A vista é indescritível: o oceano se estende por todos os lados, dando a sensação de que você está flutuando sobre o mar.

A antiga ponte, que hoje está fechada para veículos, se transformou em um espaço de lazer. Ciclistas e pedestres percorrem esse caminho, aproveitando para assistir ao pôr do sol e observar golfinhos e aves marinhas que aparecem frequentemente.

História e renascimento

A Overseas Highway não é apenas uma estrada moderna; ela carrega uma rica história. Ela foi construída sobre os restos da antiga ferrovia Overseas Railroad, que foi devastada por um furacão em 1935. A reconstrução veio com o programa New Deal, que adaptou a antiga estrutura ferroviária para o tráfego de automóveis.

Essa estrada, portanto, simboliza a capacidade de reinvenção diante das adversidades, agregando um valor histórico considerável ao percurso.

Overseas Highway: um destino completo

Ao longo da viagem, várias cidades encantadoras aparecem pelo caminho, como Key Largo, Islamorada e Marathon. Esses locais são perfeitos para atividades como mergulho, pesca esportiva e passeios de barco. Em Big Pine Key, por exemplo, você pode ver cervos ameaçados de extinção convivendo com as belas praias do Bahia Honda State Park.

O percurso termina em Key West, uma cidade vibrante, repleta de casarões antigos e marcada pela presença do famoso escritor Ernest Hemingway.

Entre o engenho e a natureza

Reconhecida como All-American Road, a Overseas Highway é muito mais do que uma simples rodovia. Cada quilômetro oferece uma mistura sensacional entre a beleza natural e a genialidade da engenharia moderna. É uma experiência que vai muito além do que se espera de uma viagem de carro.

Se você está planejando uma aventura, não deixe de considerar esse destino incrível!