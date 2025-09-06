Estrada 67 na Hungria toca música para motoristas na velocidade certa

Na Hungria, a Estrada 67 se tornou um verdadeiro símbolo de inovação ao unir segurança viária e cultura local de uma maneira inusitada. Recentemente reformada, essa rodovia passou a ter sonorizadores que tocam uma canção quando os veículos passam a 80 km/h. É uma ideia que promete tornar a experiência de dirigir mais divertida e, ao mesmo tempo, incentivar os motoristas a respeitarem o limite de velocidade.

O que acontece é curioso: enquanto dirigem, os motoristas podem ouvir a melodia que contagia o clima e traz uma nova perspectiva ao ato de dirigir. A proposta transforma algo muitas vezes monótono em uma experiência mais prazerosa.

Homenagem a um ícone da música húngara

Essa ideia não surgiu do nada. O projeto é, na verdade, uma homenagem ao cantor László Bódi, um dos nomes mais queridos da música da Hungria e membro da banda Republic. Ele faleceu em 2013, mas deixou um legado musical incrível, com 29 álbuns lançados em apenas 22 anos de carreira.

A canção que toca na estrada, “A 67-es Út”, não poderia ser mais adequada. A faixa, que fala sobre a própria rodovia, se tornou um marco cultural para os húngaros. É uma forma de manter viva a memória do artista e ao mesmo tempo celebrar o trajeto que todos utilizam.

Motoristas relatam surpresa e incentivo à direção consciente

Quem passa pela Estrada 67 tem notado como essa iniciativa traz uma sensação inesperada e positiva. Muitos motoristas comentam que ouvir a canção enquanto dirigem ajuda a aumentar a concentração e eleva o ânimo durante a viagem. Além de ser uma grata surpresa, esse pequeno detalhe parece ter um impacto significativo na forma como as pessoas dirigem.

Pesquisas indicam que esse tipo de inovação ajuda a reduzir as infrações de trânsito, já que a música incentiva os motoristas a manterem a velocidade dentro do permitido. Assim, a estrada se torna não apenas um percurso, mas uma experiência que promove um trânsito mais seguro.

Estradas musicais pelo mundo

Embora essa ideia seja inovadora na Hungria, não é a única do tipo. No Japão, as “Melody Roads” transformam certos trechos em verdadeiros instrumentos musicais. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma parte da famosa Rota 66 foi projetada para tocar a canção “America the Beautiful”.

Na Coreia do Sul, a “Melody Road” de Gyeonggi adota uma abordagem semelhante, ajudando os motoristas a permanecerem mais atentos e a dirigirem de forma mais consciente.

Esses exemplos mostram como a combinação de arte, engenharia e transporte pode criar experiências significativas nas estradas, revitalizando o interesse pela segurança no trânsito de uma forma criativa e inspiradora.