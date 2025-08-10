Especialistas recomendam café da manhã antes das 8h

Acordar e sair correndo para o trabalho é a realidade de muita gente, e com isso, o café da manhã acaba ficando em segundo plano. Muitas pessoas, inclusive, pulam essa refeição, especialmente quem acorda mais tarde e já vai direto para o almoço. Mas você sabia que isso pode fazer mal ao seu corpo?

O café da manhã é fundamental para o nosso metabolismo e, segundo alguns especialistas, comer bem nas primeiras horas do dia pode impactar não só a energia, mas também o humor e a saúde de forma geral. A verdade é que tomar café da manhã depois das 8h pode atrapalhar a produção hormonal. O Francisco Rosero, que fala sobre esses assuntos nas redes sociais, comenta que quando ele não se alimenta antes das 9h, o corpo dele entende isso como estresse. Isso faz com que os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, permaneçam elevados, o que não é nada bom.

Uma boa dica para manter o bem-estar é respeitar o horário do café da manhã. O cortisol normalmente começa a se acumular durante a madrugada e atinge seu pico entre 8h e 9h. Se você não se alimenta nesse período, seu corpo pode interpretar essa falta de alimento como um sinal de alerta, quase como se estivesse em estado de escassez. A longo prazo, essa situação pode até aumentar o risco de diabetes, já que o organismo tende a se “virar” sozinho, sem aquela ajuda da refeição matinal.

E não para por aí! Tomar café da manhã muito tarde pode elevar os níveis de açúcar no sangue, prejudicando a ação da insulina e, consequentemente, contribuindo para inflamações. Esses são problemas sérios que podem surgir sem a gente perceber. Por isso, o ideal é garantir essa refeição entre 7h e 8h da manhã. Assim, seu corpo reconhece que está sendo bem alimentado e funciona melhor durante o dia.

Aproveite para incluir opções saudáveis no seu cardápio matinal, como queijos, ovos e iogurte. Esses alimentos são ricos em nutrientes e contribuirão para começar o dia com mais energia. Adotar esse hábito pode fazer uma grande diferença na sua saúde.