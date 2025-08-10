Notícias

O lado do avião que todo passageiro deve escolher

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Esse é o lado do avião que todo passageiro deveria escolher
Esse é o lado do avião que todo passageiro deveria escolher

Viajar de avião é algo que muitos de nós fazemos regularmente, mas poucas pessoas prestam atenção a um detalhe que pode influenciar bastante o conforto: a escolha do assento. Embora pareça simples, essa decisão pode fazer toda a diferença na qualidade da sua viagem.

Muitos viajantes e especialistas concordam que os assentos do lado esquerdo do avião oferecem algumas vantagens importantes. Mas você sabe por que essa preferência existe? Vamos descobrir os motivos e algumas dicas para você tirar o máximo proveito da sua próxima experiência de voo.

Por que os assentos à esquerda são preferidos?

Primeiro, vamos falar sobre a configuração interna das aeronaves. O fato é que o lado esquerdo, muitas vezes, tem um espaço extra. Isso acontece devido à posição das janelas e à maneira como as poltronas são organizadas em relação à porta de entrada. Com esse alinhamento, os passageiros à esquerda frequentemente sentem que têm um pouco mais de conforto.

Essa diferença é especialmente importante em voos longos, onde a última coisa que você quer é se sentir apertado. Um pequeno incremento no espaço pode transformar um trajeto cansativo em algo mais suportável, permitindo que você descanse melhor durante a viagem.

Ferramentas para escolher o melhor assento

Ao escolher seu assento, é importante considerar alguns fatores. Existem ferramentas online que podem ser extremamente úteis, como o SeatGuru, que disponibiliza mapas detalhados das poltronas em diversas aeronaves e companhias aéreas. Esses mapas podem te ajudar a identificar assentos com mais espaço para as pernas e a evitar aqueles lugares não muito confortáveis, como os que ficam próximos a banheiros ou áreas de serviço. Essas últimas costumam ser muito movimentadas, o que pode atrapalhar seu descanso.

Além disso, aqueles assentos próximos às saídas de emergência são bastante procurados devido ao espaço extra que oferecem. Mas atenção: eles vêm com responsabilidades, já que em caso de emergência, você pode precisar ajudar a evacuar a aeronave. Por outro lado, as fileiras na frente de divisórias podem realmente facilitar seu embarque e desembarque, além de proporcionar mais espaço.

Estratégias para um voo confortável

Quando for reservar seu voo, tente garantir a melhor opção de assento possível logo na compra. Se isso não rolar, fique ligado e faça o check-in online assim que abrir; isso aumenta suas chances de escolher um lugar que você prefira. Outra dica legal é estudar as avaliações de voos anteriores. Assim, você pode entender como foi a experiência de outros passageiros e se basear nas recomendações deles.

E é claro, sempre leve em conta suas necessidades pessoais na hora de escolher seu assento. Se você costuma dormir fácil, talvez um lugar na janela seja o ideal. Agora, se você gosta de mais liberdade para se mover pelo avião, o corredor pode ser melhor. Lembre-se: cada escolha impacta diretamente a sua experiência no voo.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Esses são os piores lugares para colocar a air fryer em casa

Os piores lugares para posicionar a air fryer em casa

28 minutos atrás
Hospital fechado no Brasil por superbactéria enfrenta operação de desinfecção completa para conter risco de contaminação em massa

Superbactéria leva ao fechamento de hospital no Brasil

1 hora atrás
Veterinário emociona todo mundo ao revelar como cães vivem os últimos momentos

Veterinário explica como cães vivem seus últimos momentos

1 hora atrás
Descubra por que especialistas recomendam tomar café da manhã antes das 8h

Especialistas recomendam café da manhã antes das 8h

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo