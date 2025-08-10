O lado do avião que todo passageiro deve escolher

Viajar de avião é algo que muitos de nós fazemos regularmente, mas poucas pessoas prestam atenção a um detalhe que pode influenciar bastante o conforto: a escolha do assento. Embora pareça simples, essa decisão pode fazer toda a diferença na qualidade da sua viagem.

Muitos viajantes e especialistas concordam que os assentos do lado esquerdo do avião oferecem algumas vantagens importantes. Mas você sabe por que essa preferência existe? Vamos descobrir os motivos e algumas dicas para você tirar o máximo proveito da sua próxima experiência de voo.

Por que os assentos à esquerda são preferidos?

Primeiro, vamos falar sobre a configuração interna das aeronaves. O fato é que o lado esquerdo, muitas vezes, tem um espaço extra. Isso acontece devido à posição das janelas e à maneira como as poltronas são organizadas em relação à porta de entrada. Com esse alinhamento, os passageiros à esquerda frequentemente sentem que têm um pouco mais de conforto.

Essa diferença é especialmente importante em voos longos, onde a última coisa que você quer é se sentir apertado. Um pequeno incremento no espaço pode transformar um trajeto cansativo em algo mais suportável, permitindo que você descanse melhor durante a viagem.

Ferramentas para escolher o melhor assento

Ao escolher seu assento, é importante considerar alguns fatores. Existem ferramentas online que podem ser extremamente úteis, como o SeatGuru, que disponibiliza mapas detalhados das poltronas em diversas aeronaves e companhias aéreas. Esses mapas podem te ajudar a identificar assentos com mais espaço para as pernas e a evitar aqueles lugares não muito confortáveis, como os que ficam próximos a banheiros ou áreas de serviço. Essas últimas costumam ser muito movimentadas, o que pode atrapalhar seu descanso.

Além disso, aqueles assentos próximos às saídas de emergência são bastante procurados devido ao espaço extra que oferecem. Mas atenção: eles vêm com responsabilidades, já que em caso de emergência, você pode precisar ajudar a evacuar a aeronave. Por outro lado, as fileiras na frente de divisórias podem realmente facilitar seu embarque e desembarque, além de proporcionar mais espaço.

Estratégias para um voo confortável

Quando for reservar seu voo, tente garantir a melhor opção de assento possível logo na compra. Se isso não rolar, fique ligado e faça o check-in online assim que abrir; isso aumenta suas chances de escolher um lugar que você prefira. Outra dica legal é estudar as avaliações de voos anteriores. Assim, você pode entender como foi a experiência de outros passageiros e se basear nas recomendações deles.

E é claro, sempre leve em conta suas necessidades pessoais na hora de escolher seu assento. Se você costuma dormir fácil, talvez um lugar na janela seja o ideal. Agora, se você gosta de mais liberdade para se mover pelo avião, o corredor pode ser melhor. Lembre-se: cada escolha impacta diretamente a sua experiência no voo.