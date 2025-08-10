BYD apresenta supercarro elétrico sem teto ou para-brisa
Recentemente, a BYD, uma das grandes estrelas do mercado de veículos elétricos, decidiu dar um passo audacioso na sua trajetória global. A empresa chinesa registrou seu supercarro elétrico, o Super 9, mostrando que veio para desafiar as normas do setor automotivo.
Esse modelo já impressiona só pelo design. Sem teto nem para-brisa, o Super 9 tem um visual que lembra os supercarros de elite, evocando a elegância do Aston Martin V12 Speedster. Desenvolvido pela divisão de luxo da BYD, a Fang Cheng Bao, o carro foi criado para marcar os 30 anos da marca. Embora ainda não tenha uma confirmação oficial de produção, a empresa não descarta a possibilidade de lançar o modelo.
Diante do sucesso que o Super 9 pode ter, a BYD poderia até seguir o caminho de algumas montadoras que lançaram versões limitadas de conceitos que rapidamente ganharam popularidade.
Mais detalhes sobre o novo supercarro da BYD
O Super 9 não é apenas sobre a ausência de teto e para-brisa. Ele traz uma série de características que vão deixar os amantes de velocidade muito animados.
- Carroceria: A carroceria tem um design super agressivo. O capô é longo e esculpido, com faróis afilados e grandes entradas de ar no para-choque da frente. Na parte traseira, as lanternas têm um formato que faz referência ao logotipo da BYD, dando um toque exclusivo ao carro.
- Portas: Com um toque futurista, as portas se abrem para cima, como aquelas famosas de carros esportivos, dá até uma sensação de estar pilotando um verdadeiro veículo de outro mundo.
- Acomodações: O Super 9 acomoda apenas duas pessoas, cada uma em uma cabine separada. Essa divisão é feita com uma estrutura de fibra de carbono, que não só realça o design esportivo, como também garante a rigidez do carro.
- Volante: O volante lembra os utilizados em carros de Fórmula 1, equipado com vários botões de controle estratégicos. Isso permite que o motorista gerencie funções sem precisar tirar as mãos do volante, aumentando a segurança e a praticidade durante a condução.
O Super 9 promete ser uma experiência à parte para quem busca inovação e performance.