BYD apresenta supercarro elétrico sem teto ou para-brisa

Recentemente, a BYD, uma das grandes estrelas do mercado de veículos elétricos, decidiu dar um passo audacioso na sua trajetória global. A empresa chinesa registrou seu supercarro elétrico, o Super 9, mostrando que veio para desafiar as normas do setor automotivo.

Esse modelo já impressiona só pelo design. Sem teto nem para-brisa, o Super 9 tem um visual que lembra os supercarros de elite, evocando a elegância do Aston Martin V12 Speedster. Desenvolvido pela divisão de luxo da BYD, a Fang Cheng Bao, o carro foi criado para marcar os 30 anos da marca. Embora ainda não tenha uma confirmação oficial de produção, a empresa não descarta a possibilidade de lançar o modelo.

Diante do sucesso que o Super 9 pode ter, a BYD poderia até seguir o caminho de algumas montadoras que lançaram versões limitadas de conceitos que rapidamente ganharam popularidade.

Mais detalhes sobre o novo supercarro da BYD

O Super 9 não é apenas sobre a ausência de teto e para-brisa. Ele traz uma série de características que vão deixar os amantes de velocidade muito animados.

Carroceria: A carroceria tem um design super agressivo. O capô é longo e esculpido, com faróis afilados e grandes entradas de ar no para-choque da frente. Na parte traseira, as lanternas têm um formato que faz referência ao logotipo da BYD, dando um toque exclusivo ao carro.

Com um toque futurista, as portas se abrem para cima, como aquelas famosas de carros esportivos, dá até uma sensação de estar pilotando um verdadeiro veículo de outro mundo.

O Super 9 acomoda apenas duas pessoas, cada uma em uma cabine separada. Essa divisão é feita com uma estrutura de fibra de carbono, que não só realça o design esportivo, como também garante a rigidez do carro.

O volante lembra os utilizados em carros de Fórmula 1, equipado com vários botões de controle estratégicos. Isso permite que o motorista gerencie funções sem precisar tirar as mãos do volante, aumentando a segurança e a praticidade durante a condução.

O Super 9 promete ser uma experiência à parte para quem busca inovação e performance.