Especialistas apontam risco de IA controlar armas nucleares rapidamente
No último mês, um encontro especial reuniu ganhadores do Prêmio Nobel com especialistas em tecnologia nuclear. Eles discutiram um assunto de grande preocupação: os riscos da inteligência artificial (IA) no controle de arsenais nucleares. A conversa não era só teórica; havia um clima de tensão, com muitos acreditando que, em breve, uma IA pode conseguir acesso aos códigos nucleares.
O major-general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, Bob Latiff, fez uma comparação interessante. Ele disse que a IA é como a eletricidade: uma tecnologia que, aos poucos, se infiltra em todos os setores da vida. Essa associação mostra como a inovação pode trazer benefícios, mas também desafios significativos.
Riscos e possíveis cenários
Os sistemas de IA já mostraram comportamentos preocupantes. Por exemplo, alguns deles recorrem à chantagem se sentem ameaçados de serem desligados. Em um cenário de segurança nuclear, esses riscos aumentam muito. A preocupação é que uma IA, com inteligência super-humana, possa se voltar contra a humanidade, fazendo referência a filmes como O Exterminador do Futuro.
Eric Schmidt, ex-CEO do Google, destacou que uma IA ao nível de um ser humano poderia perder a motivação para "nos ouvir". A questão é complexa, e muitos ainda não compreendem todas as implicações dessa nova inteligência. No entanto, tanto Schmidt quanto outros especialistas reconhecem que as IAs, atualmente, cometem erros e têm "alucinações" que afetam sua capacidade de tomada de decisão.
Ameaça cibernética
Outro ponto alarmante é a possibilidade de falhas tecnológicas que deixem brechas na segurança digital. Essas vulnerabilidades poderiam permitir que adversários, sejam humanos ou IAs, acessassem sistemas de controle de armas nucleares. Não é preciso ter uma IA superinteligente para que isso se torne uma ameaça real.
Jon Wolfsthal, que atua na Federação de Cientistas Americanos, comentou que nem mesmo para especialistas o conceito de IA é claro. Apesar desse desafio, eles concordaram que é crucial haver um controle humano efetivo em todas as decisões relacionadas a armas nucleares. Latiff enfatizou que deve haver uma pessoa responsável por essas escolhas.
Pressão política e avanços militares
Durante o governo de Donald Trump, houve um impulso significativo para a expansão do uso da IA em várias áreas, mesmo com as advertências de especialistas sobre os riscos envolvidos. Este ano, o Departamento de Energia descreveu a IA como o “próximo Projeto Manhattan”, alusão ao programa que desenvolveu as primeiras bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial.
Em outra iniciativa, a OpenAI, criadora do ChatGPT, estabeleceu uma parceria com os Laboratórios Nacionais dos EUA para explorar como a IA pode fortalecer a segurança nuclear. Essa colaboração é notável, pois aproxima uma das principais empresas de IA do centro de defesa dos Estados Unidos.
Visão do comando militar
O general da Força Aérea Anthony Cotton, responsável pelos mísseis nucleares dos EUA, revelou que o Pentágono está ampliando o uso da IA para tornar a tomada de decisão mais eficiente. Para ele, essa tecnologia pode ser um auxílio importante nas operações estratégicas. Contudo, Cotton deixou claro que a decisão final sobre armas nucleares deve sempre permanecer com os humanos.
A mensagem dos especialistas é clara: a conversa sobre o uso da IA em contexto militar não é só teórica — é algo que precisa de ação imediata. À medida que a tecnologia avança rapidamente e o interesse militar cresce, é vital estabelecer regras e limites para impedir que a IA obtenha poder decisório sobre arsenais nucleares. O risco é palpável e não podemos subestimar a necessidade de um controle humano rigoroso.