Maio roxo: descubra 6 hábitos para controlar doenças intestinais

Cerca de 10 milhões de pessoas no mundo enfrentam as chamadas Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs). Aqui no Brasil, esse número ultrapassa 100 mil, segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Essas condições são mais comuns do que muitos imaginam e, para ajudar a desmistificá-las, acontece a campanha “Maio Roxo”. O foco é levantar a bandeira da conscientização sobre essas doenças, falando sobre os sintomas, a importância do diagnóstico precoce e, claro, combate ao preconceito que ainda existe.

As DIIs mais conhecidas são a Doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Embora se pareçam em alguns sintomas, elas têm características distintas. A Doença de Crohn pode atingir qualquer parte do sistema digestivo, enquanto a retocolite afeta principalmente o intestino grosso e o reto. Os sintomas incluem diarreia persistente, dor abdominal, perda de peso, e até sangue nas fezes. E tem mais: algumas pessoas também podem sentir problemas em outras partes do corpo, como nas articulações e na pele.

Muita gente se pergunta o que causa essas doenças. Segundo a Dra. Ana Cristina Amaral, gastroenterologista, a verdade é que as DIIs têm uma origem que envolve vários fatores. Isso inclui genética, problemas no sistema imunológico, e até fatores ambientais como o uso de certos medicamentos e tabagismo. Mesmo com a evolução da medicina, a origem exata das DIIs ainda não é totalmente clara. O Dr. Thalles Valente, proctologista, explica que há muito a aprender sobre como nosso corpo responde a essas doenças, já que o sistema imunológico pode acabar atacando as próprias células do intestino.

Um ponto crucial é o diagnóstico. O Dr. Thalles ressalta que acertar no diagnóstico cedo pode ser um divisor de águas. Quando um paciente começa o tratamento rapidamente, as chances de complicações ou até cirurgias são muito menores. Infelizmente, muitos ainda buscam ajuda já em um estado avançado da doença, o que torna o tratamento mais difícil.

Agora, se você ou alguém que conhece está lidando com uma DII, tem uma boa notícia: as opções de tratamento estão melhores do que nunca. Nos últimos 15 anos, muitos novos medicamentos surgiram, e há ainda mais em desenvolvimento. Cada vez mais, tratamentos estão mostrando resultados positivos, mesmo para aqueles que não tiveram sucesso com opções anteriores.

Além da medicação, adotar alguns hábitos pode ajudar no controle das DIIs. Aqui vão algumas dicas práticas:

Exercícios físicos: Eles não só ajudam na forma física, mas também fortalecem o sistema imunológico e diminuem a ansiedade. Cuidar da saúde mental: O estresse afeta diretamente nossa saúde intestinal. Manter a mente leve é tão importante quanto cuidar do corpo. Evitar bebidas alcoólicas: O álcool pode irritar a mucosa intestinal e aumentar a inflamação, então vale a pena ficar de olho. Alimentação equilibrada: Ter uma dieta rica em frutas, verduras e fibras ajuda muito no funcionamento adequado do intestino. Reduzir ultraprocessados: Alimentos cheios de conservantes e corantes podem agravar a inflamação, então, sempre que puder, opte por opções mais naturais. Evitar a automedicação: É essencial seguir um tratamento que seja adequado ao seu quadro de saúde e que tenha supervisão médica.

Falar sobre essas questões é fundamental para que mais pessoas possam entender e lidar melhor com essas doenças. Estar por dentro e buscar a informação certa é meio caminho andado.