Erro de sistema notifica 16 mil pessoas sobre prêmios de loteria

Milhares de noruegueses viveram momentos de pura euforia, apenas para depois enfrentarem uma frustração enorme. Isso tudo por conta de um erro técnico em um sistema de loteria que fez com que 16 mil apostadores recebessem mensagens acreditando ter ganhado prêmios milionários. A história, que começou com um misto de sonhos e planos, terminou em uma crise significativa para a empresa responsável.

No dia 27 de junho, a Norsk Tipping, que opera as loterias na Noruega, enviou notificações que erroneamente informavam que muitos ganharam prêmios do sorteio Eurojackpot, que chegavam a valores impressionantes de até 13 milhões de coroas norueguesas (cerca de 1,2 milhão de dólares). A esperança estava no ar, e as pessoas logo começaram a planejar como usariam esses ganhos. Mas a festa não durou muito.

No dia seguinte, a empresa comunicou que aquilo tudo era um grande mal-entendido causado por uma falha na conversão de moeda. Ao invés de dividir os centavos de euro por 100, como deveria ser feito, o sistema acabou multiplicando por 100, inflacionando os valores dos prêmios. Isso afetou cerca de 47 mil jogadores, sendo que 16 mil viram valores absurdamente altos que, na verdade, não existiam.

Um dos afetados, Ole Fredrik Sveen, ficou animado ao pensar que tinha ganhado 1,2 milhão de coroas, mas o valor real que recebeu foi de apenas 125 coroas, ou cerca de 12 dólares. A decepção foi geral.

### Renúncia da CEO após crise

A onda de críticas e descontentamento chegou rápido, e a CEO da Norsk Tipping, Tonje Sagstuen, decidiu se demitir. Ela assumiu a responsabilidade pelo erro e se desculpou publicamente, mencionando que muitos apostadores estavam profundamente frustrados e já sonhavam com férias ou reformas em casa. Em seu comunicado, Sagstuen reconheceu que as reclamações eram completamente compreensíveis.

Ela estava na empresa desde 2014 e havia assumido a liderança em setembro de 2023. A pressão foi tanta que levou a uma reunião de emergência com o Ministério da Cultura, que supervisiona a operação da estatal. Após o encontro, a renúncia foi oficializada.

### Governo reage e cobra medidas

A Ministra da Cultura e Igualdade, Lubna Jaffery, não poupou palavras ao comentar o ocorrido. Ela lamentou que um erro desse tipo não deveria acontecer, ainda mais considerando que a Norsk Tipping possui um monopólio sobre os jogos no país. Jaffery enfatizou que melhorias em processos de controle precisam acontecer para evitar que falhas assim se repitam.

A companhia admitiu que já enfrentava problemas técnicos e operacionais e que vinha sendo criticada tanto pelos reguladores quanto pelos próprios apostadores.

### Valores corrigidos e sem prejuízo financeiro

Apesar do caos gerado, a Norsk Tipping garantiu que nenhum prêmio foi pago incorretamente. Os valores reais foram corrigidos rapidamente, refletindo o que realmente havia sido sorteado em euros. A empresa afirmou que novas medidas estão sendo implementadas para restaurar a confiança perdida. A situação mostrou como um erro simples de cálculo pode impactar a vida de muitas pessoas e afetar a reputação de uma instituição estatal.