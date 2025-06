Engavetamento de quatro veículos na rodovia Washington Luís em São Carlos

Um engavetamento envolvendo quatro veículos ocorreu na manhã desta sexta-feira, 27 de outubro, na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, no interior de São Paulo.

O acidente aconteceu no sentido capital-interior, nas proximidades do Tenda Atacado. Com o choque entre os veículos, uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi levada para a Santa Casa da cidade para receber atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Devido ao acidente, a faixa da direita da rodovia foi interditada para permitir que as equipes de resgate realizassem o trabalho de atendimento e a remoção dos veículos envolvidos. Essa interdição resultou em lentidão no tráfego ao longo da manhã, afetando motoristas que transitavam pela região.

As causas do engavetamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O incidente é um lembrete da importância de manter a atenção e a distância segura entre os veículos nas estradas, especialmente em condições que podem levar a acidentes.