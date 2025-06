Empresa escocesa cria cerveja mais forte do mundo com dose limitada

Uma cerveja escocesa tem chamado a atenção, não só pela intensidade do seu sabor, mas também pelo teor alcoólico espetacular. Com um aviso claro no rótulo pedindo que não se ultrapasse 35 ml por vez, a Beithir Fire promete uma experiência única desde sua produção pela 88Brewery, que começou em 2021.

75% de álcool por volume

Considerada a cerveja mais forte do mundo, a Beithir Fire possui impressionantes 75% de ABV (álcool por volume). O processo de fabricação envolve cevada escocesa que é fermentada por dois meses e, logo após, misturada com um destilado puro. Para garantir a pureza da bebida, ela passa por uma tripla filtragem que elimina impurezas, resultando em uma experiência bastante intensa. Quem já provou relata que a bebida deixa a língua dormente, algo definitivamente fora do comum.

Devido à sua potência, a recomendação é que você se limite a pequenas doses. O site da cervejaria deixa claro: “Não nos responsabilizamos pelos riscos que você possa correr”. Melhor não ignorar essa mensagem, né?

Vídeo no TikTok viraliza

Recentemente, a Beithir Fire se tornou um verdadeiro fenômeno após um vídeo viral no TikTok. O criador do perfil @1minutebeerreview, Dan, tomou um gole e descreveu a experiência como “queimadura na garganta e dormência na língua”. Essa reação do Dan acabou deixando muitos curiosos para experimentar essa cerveja poderosa, mesmo que com um pouco de apreensão.

Produto caro e polêmico

Além de sua força, a Beithir Fire não é exatamente uma opção barata. Uma garrafa custa cerca de 60 dólares. Para alguns, o preço é válido pela experiência única que ela promete, embora muitos fiquem com a sensação de que a queimação pode superar o sabor. É, sem dúvida, uma escolha arriscada.

Aviso final

Se você decidir encarar essa aventura e provar a cerveja mais forte do mundo, prepare-se. O próprio fabricante destaca que a Beithir Fire não é para os fracos. E para quem estiver curioso, a cerveja que leva o segundo lugar no ranking é a Snake Venom, com 67,5% de ABV. É bom ter em mente que essas opções são realmente para os mais corajosos!