Notícias

Ilha caribenha desconhecida gera milhões em receita turística

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
A pequena e paradisíaca ilha do Caribe que, por acaso, está faturando milhões
A pequena e paradisíaca ilha do Caribe que, por acaso, está faturando milhões

Anguilla, uma pequena e encantadora ilha no Caribe, encontrou uma maneira inusitada de se desenvolver. Tudo isso veio à tona com a crescente popularidade da inteligência artificial (IA). Localizada a cerca de 250 quilômetros de Porto Rico, a ilha possui um domínio de internet que atrai a atenção: o “.ai”, que, curiosamente, é também a sigla em inglês para inteligência artificial. Esse detalhe se transformou em uma verdadeira mina de ouro, ajudando a impulsionar a economia local.

Originalmente, o domínio “.ai” foi registrado por Anguilla em 1988, como um recurso padrão, sem expectativas de grandes retornos. Com a ascensão da IA nos últimos anos, no entanto, esse domínio se tornou um ativo altamente valorizado especialmente por empresas de tecnologia.

O potencial do domínio “.ai”

A extensão “.ai” é muito mais que um simples nome para empresas do setor de tecnologia. Em um mundo cada vez mais digitalizado, ter um endereço online que chame atenção se tornou essencial. Os sites que utilizam “.ai” frequentemente transmitem inovação e expertise em inteligência artificial, tornando-se bastante atrativos no mercado.

Anguilla soube aproveitar essa demanda ao liberar essa extensão para grandes companhias de tecnologia, o que resultou em um aumento considerável nas suas receitas. Atualmente, essa estratégia é uma das principais fontes de renda para a ilha, contribuindo muito para o seu desenvolvimento.

Crescimento rápido e efeitos econômicos

Desde que o ChatGPT foi lançado em 2022, a busca por domínios “.ai” disparou. Os números falam por si só: o número de registros saltou de 144 mil para impressionantes 354 mil entre 2022 e 2023. Esse crescimento não só quadruplicou a quantidade de domínios em um curto espaço de tempo, mas também trouxe novas perspectivas para a economia de Anguilla, que historicamente se apoiava no turismo.

Além disso, a ilha firmou parcerias com empresas focadas em gerenciar os domínios “.ai”, o que garante maior segurança digital e ainda eleva a qualidade do serviço. Essa estratégia não só melhora as receitas locais, como também aumenta a credibilidade do domínio no cenário global.

Os fundos gerados através desse domínio estão sendo investidos em projetos de estrutura importantes para Anguilla. Entre as melhorias já em andamento, estão a expansão do aeroporto, reformas nas estradas e até mesmo o desenvolvimento de um centro de treinamento em tecnologia. Isso mostra como uma ideia simples pode transformar a realidade de uma região.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

O Bolsa Família pode ter uma surpresa de R$ 600. Veja o que fazer para receber

Bolsa Família pode oferecer R$ 600; saiba como receber

32 minutos atrás
A maior cachoeira de queda única do mundo é na Amazônia: Kaieteur Falls, a joia de 226 metros e força bruta que rivaliza com Iguaçu e Niágara

Kaieteur Falls: a impressiva cachoeira da Amazônia de 226 metros

1 hora atrás
Elon Musk vai te pagar R$ 550 mil para treinar robôs: veja o que é necessário

Elon Musk oferece R$ 550 mil para projeto de treinamento de robôs

3 horas atrás
Robinho assinou com o Santos para jogar ao lado do Neymar

Robinho volta ao Santos para jogar com Neymar

4 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo