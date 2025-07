Elle Fanning será destaque nos mutantes do MCU

A atriz Elle Fanning pode ser a nova adição ao elenco do reboot da franquia X-Men, que é produzida pelo Marvel Studios. A informação foi divulgada pelo repórter Jeff Sneider, que é conhecido por fornecer informações sobre o universo cinematográfico.

Ainda não se sabe qual será exatamente o papel de Fanning nesse novo filme, mas há especulações de que ela possa interpretar Jean Grey, uma personagem importante da série. É interessante notar que Elle Fanning já havia sido uma escolha popular para viver Jean Grey em produções anteriores, mas o papel ficou com Sophie Turner, famosa por seu trabalho na série Game of Thrones.

Nos quadrinhos, os X-Men são um time de mutantes que possuem habilidades especiais e enfrentam preconceitos devido a suas diferenças. A equipe original, criada por Stan Lee e Jack Kirby, incluía personagens icônicos como Ciclope, Jean Grey, Homem de Gelo, Fera e Anjo, além do Professor Xavier, que lidera o grupo. Com o tempo, outros personagens, como Wolverine e Tempestade, também se tornaram muito populares. A formação específica que será utilizada nos filmes ainda não foi revelada.

Além do reboot de X-Men, a Marvel também tem outros lançamentos programados. Em 2025, o público pode esperar pelo filme Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, além de Thunderbolts, que já está disponível nas plataformas de streaming. Esses filmes farão parte da nova fase do Marvel Cinematic Universe, que culminará em 2026 com Vingadores: Doomsday.