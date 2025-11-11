Notícias

Eliana compartilha vídeo e recebe críticas nas redes sociais

A apresentadora Eliana fez sucesso nas redes sociais essa semana ao compartilhar um vídeo caseiro, onde ela ensina uma receita de torta de frango “fake”. Em vez da tradicional massa de torta, ela usou massa de pastel, o que deixou tudo mais fácil e prático.

A proposta simples conquistou muitos seguidores, mas também gerou um boa dose de críticas e opiniões divididas nos comentários. O público se manifestou rapidinho no Instagram logo após a publicação.

Receita prática e criativa encanta seguidores

No vídeo, Eliana aparece em um ambiente bem descontraído, cozinhando e explicando o passo a passo da receita. Com muito bom humor, ela contou que essa versão é perfeita para quem busca agilidade na cozinha. “Que tal uma receita de torta de frango fácil e diferente? Essa versão ‘fake’ leva massa de pastel no lugar da massa tradicional, e fica muito saborosa, de verdade”, escreveu na legenda.

Ela ainda listou os ingredientes da receita:

  • 4 a 6 folhas de massa de pastel
  • 150 g de frango desfiado
  • 200 g de requeijão cremoso
  • 100 g de milho
  • 50 g de queijo muçarela para jogar por cima

Um detalhe que ela deixou foi a dica de retirar o papel da massa antes de assar, o que gerou algumas reações divertidas nos comentários.

Opiniões variadas nos comentários

Enquanto muitos fãs elogiaram a praticidade da receita e o jeito carismático da apresentadora, outros questionaram o uso da massa de pastel. Alguns não hesitaram em afirmar que o prato “não era exatamente uma torta”.

Entre os comentários mais populares, estavam frases como: “Isso é pastel de forno, não torta” e “Eliana, você está enganando o povo com essa torta fake”.

Por outro lado, teve quem defendesse a ideia: “Deixem ela cozinhar em paz, a receita é criativa e parece deliciosa”, disse uma seguidora. Muitos também gostaram da aproximação da apresentadora com o público, destacando o clima espontâneo do vídeo.

Receita vira tendência e aquece debate sobre improvisos culinários

O vídeo já acumula milhares de visualizações e se tornou um dos tópicos mais comentados entre os fãs de Eliana. Esse sucesso e as discussões que seguiram mostram uma tendência crescente nas redes sociais: a popularização das “receitas simples e acessíveis”. Muitas vezes, essas opções não seguem o formato tradicional, mas ganham o coração das pessoas pela praticidade que oferecem.

Apesar das críticas, o clima nos comentários continuou leve. Muita gente aproveitou para trocar dicas e sugestões sobre variações da receita. Alguns sugeriram trocar o frango por atum ou carne seca, enquanto outros pediram para que Eliana compartilhasse mais vídeos de culinária caseira.

