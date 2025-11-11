Cinco países com os maiores litorais do mundo em 2023

A extensão dos litorais ao redor do mundo é incrível e cheia de nuances. O que muitos não sabem é que essa medida varia bastante dependendo de como se faz o cálculo. Em mapas menores, o litoral pode parecer menor, enquanto escalas maiores mostram mais detalhes, como recortes e baías, que acabam aumentando a contagem final. Esse fenômeno, chamado de comportamento fractal, deixa claro que a medição dos litorais não é algo tão simples.

Para garantir que as comparações sejam justas e precisas, utilizam-se escalas padrão ao medir os litorais dos países. Essas medições não servem apenas para fins técnicos; elas refletem também questões culturais, estratégicas e econômicas. Afinal, países com longas extensões de costa tendem a ter uma ligação forte com o mar, seja por meio da pesca, do turismo ou de questões de segurança.

Vamos explorar os cinco países que têm os maiores litorais do mundo, segundo o ranking do WorldAtlas.

Canadá: o gigante banhado por três oceanos tem 202.080 km de litoral

O Canadá é o líder nesse ranking, com impressionantes 202.080 quilômetros de costa. O país é banhado por três oceanos: o Pacífico, o Atlântico e o Ártico. Essa diversidade geográfica resulta em um litoral variado, que inclui desde florestas temperadas e praias rochosas até áreas cobertas de gelo.

Praticamente todas as províncias e territórios canadenses têm acesso ao mar — exceto Alberta e Saskatchewan. Essa conexão com a água é fundamental para a economia e a cultura do país. E, com tantos ecossistemas diferentes, o Canadá oferece de tudo: de costas frias a regiões temperadas. Faltam apenas os manguezais e recifes de coral típicos de climas tropicais.

Noruega: o labirinto de fiordes e ilhas

Na sequência, temos a Noruega, com 99.083 quilômetros de litoral. Essa nação escandinava é famosa por sua geografia acidentada, onde o mar invade as montanhas, formando os conhecidos fiordes. Essa paisagem única, repleta de ilhas e arquipélagos, faz da costa norueguesa uma das mais bonitas da Europa.

O litoral é banhado pelo Atlântico Norte e pelo Mar de Barents, e a maioria da população vive nessas áreas costeiras, reforçando a importância do mar na história e na economia do país. Oslo, sua capital, está situada na extremidade do Fiorde de Oslo, um dos mais renomados da região. Para os turistas, a Noruega é um destino imperdível para ver a aurora boreal e explorar charmosas vilas pesqueiras.

Indonésia: o arquipélago sem fim

A Indonésia ocupa a terceira posição do ranking, com 58.133 quilômetros de litoral. Apesar de não ser um dos maiores países em área total, abriga mais de 17 mil ilhas, o que aumenta consideravelmente a extensão de sua costa.

O litoral indonésio é riquíssimo e variado. Em regiões como Kalimantan e Papua, encontramos manguezais que são essenciais para a proteção do meio ambiente. Já em áreas do norte de Java e sudoeste de Sulawesi, a criação de camarão se destaca como uma das principais atividades econômicas. As praias indonésias, além de lindas, atraem milhões de turistas todos os anos, especialmente em destinos como Bali e Lombok, que mesclam beleza natural e tradições culturais.

Rússia: o império das águas geladas

Em quarto lugar, a Rússia tem 37.653 quilômetros de litoral. O país é banhado por três oceanos — Pacífico, Atlântico e Ártico — e ainda tem acesso a muitos mares, como o Báltico e o Mar de Azov.

Essa vasta extensão proporciona uma diversidade incrível de litorais, que vão de frias costas árticas a regiões mais temperadas. Cidades importantes como São Petersburgo e Vladivostok estão estrategicamente situadas próximas ao mar. Em geral, grande parte da população russa mora em áreas costeiras, que também são pontos chave para indústrias e comércio.

Filipinas: o país das 7.641 ilhas e 36.289 km de litoral

Por último, as Filipinas fecham o ranking com 36.289 quilômetros de litoral. Com um total de 7.641 ilhas, o formato de sua linha costeira é todo recortado, repleto de baías e pequenas ilhotas.

Cerca de 60% da população das Filipinas vive nas regiões costeiras, que também abrigam as principais cidades do país. A pesca é uma parte vital da economia, correspondendo a uma grande parte da captura total de peixes. Além disso, o turismo é um setor importante, com praias de areia branca e águas cristalinas atraindo visitantes de todos os cantos do mundo.

Litorais gigantes: O mar como identidade

Ao olhar para esses países, fica claro que o litoral não é só uma fronteira natural. Ele constrói culturas, sustenta economias e influencia modos de vida. Seja nas águas gélidas do Canadá, nos fiordes noruegueses ou nas ilhas tropicais da Indonésia e das Filipinas, o mar é, sem dúvida, parte essencial da história e da identidade de cada nação.