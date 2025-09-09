Notícias

Eletrodoméstico deve ser desligado ao sair de casa para prevenir incêndios

Forno elétrico pode causar incêndios se não for desligado. Saiba os cuidados essenciais para evitar riscos e proteger sua casa.
O frio chegou e, com ele, a necessidade de aquecer a casa e preparar aquele lanche especial. Mas essa temperatura mais baixa também traz um alerta importante: o aumento no uso de energia elétrica pode elevar o risco de acidentes domésticos. E um dos aparelhos que exige atenção redobrada é o forno elétrico. Se não for usado e desligado corretamente, ele pode provocar incêndios.

É bem comum que, durante o inverno, a gente ligue mais aparelhos elétricos como aquecedores e cobertores térmicos. Isso acaba sobrecarregando a instalação elétrica. Assim, qualquer falha ou mau contato pode potencialmente gerar um curto-circuito. Por isso, se deixar o forno energizado sem necessidade, o risco de uma faísca em tomadas antigas ou adaptadores soltos aumenta consideravelmente.

Além de tudo isso, o forno é um equipamento que demanda muita energia e gera calor. Nas cozinhas que não têm boa ventilação ou que têm materiais inflamáveis por perto, qualquer descuido pode ser fatal. É sempre bom lembrar que, ao sair de casa, o forno deve estar desligado e, sempre que possível, retirar o plugue da tomada.

Risco maior no frio e em horários de pico

Nos meses mais frios, muitos equipamentos elétricos funcionam ao mesmo tempo, aumentando a pressão na rede elétrica da casa. Isso ocorre porque os aquecedores e outros eletrodomésticos exigem uma carga maior. Em situações assim, problemas como curtos-circuitos ficam mais fáceis de acontecer.

Caso o forno fique ligado mesmo sem uso, surge o perigo real de uma faísca. Todo cuidado é pouco, principalmente com tomadas antigas e filtros de linha que podem superaquecer.

Como o forno se torna um ponto de ignição

Muitas das vezes, o uso inadequado do forno está no cerne dos problemas. Por exemplo, deixá-lo ligado para “aquecer” o ambiente vai totalmente contra sua função principal, que é a cocção. Esse calor extra pode danificar peças internas. Sem supervisão, o forno pode esquentar tanto que restos de comida ou gordura acumulada inflamam rapidamente.

Outro fator a ser considerado são os termostatos que, se não funcionam corretamente, podem permitir que a temperatura suba mais do que deveriam. O que era apenas um resquício de comida pode se transformar em um incêndio em poucos segundos.

Limpeza e manutenção evitam escalada do risco

Pequenos resíduos, como gordura e restos de alimentos, têm um grande potencial de alimentar chamas. Portanto, manter o interior do forno limpo não é só uma questão de higiene, mas também de segurança. Após o uso, aguarde o forno esfriar e faça uma limpeza para evitar problemas futuros.

A manutenção regular do equipamento também é crucial. Fique de olho em cabos ressecados, plugues soltos e cheiros estranhos que possam indicar problemas. Se a instalação elétrica da sua casa for antiga ou sobrecarregada, é bom chamar um profissional para conferir disjuntores e garantir que tudo está funcionando perfeitamente.

Antes de sair: verificação simples que evita prejuízo

Quando for deixar a casa, uma conferida rápida no forno pode fazer toda a diferença. Ele deve estar desligado e sem nenhum ciclo ativo. Nos modelos portáteis, retirar o plugue é uma boa prática. Para os embutidos, é necessário garantir que tudo esteja desligado no painel. Além disso, alimentos, papéis e utensílios inflamáveis precisam estar bem longe do forno.

Se algum material acabar ficando dentro por descuído, o aquecimento residual pode provocar fumaça.

Por que instalações antigas pedem atenção redobrada

Casas com fiação antiga ou improvisos nas emendas são mais vulneráveis a problemas elétricos. Tomadas soltas podem gerar faíscas e riscos de incêndio. É preciso ter cuidado e não deixar o forno ligado desnecessariamente, mesmo que o seletor esteja na posição de desligado.

Se você notar que a tomada ou o plugue esquenta demais, é hora de parar de usar e chamar um eletricista para evitar problemas maiores.

Boas práticas que aliam segurança e economia

Simples rotinas de uso podem proteger a sua casa e economizar energia. Desligar o forno da tomada quando não estiver em uso elimina o chamado consumo fantasma, que é o gasto de energia que acontece mesmo quando o aparelho está em espera.

Lembre-se: o forno é para cozinhar, não para aquecer o ambiente. Usá-lo para isso não só é perigoso como também acelera o desgaste do aparelho.

Supervisão constante durante o funcionamento

Enquanto o forno está ligado, evite se afastar por longos períodos. Sempre fique atento a sinais de problemas, como fumaça ou cheiro de queimado. Ao perceber qualquer anormalidade, o ideal é desligar o forno, manter a porta fechada e buscar ajuda quando o aparelho esfriar.

Seguir as orientações do manual, respeitar os tempos de pré-aquecimento e manter o espaço livre de objetos ajudará a manter o equipamento em bom estado.

Contraindicados: adaptadores e extensões improvisadas

O forno deve ter uma tomada exclusiva. Evite usar adaptadores ou extensões improvisadas, pois isso pode criar pontos vulneráveis que levam à sobrecarga elétrica. Se você não tem certeza sobre a capacidade da sua rede elétrica, consulte um eletricista para garantir que tudo está certo.

Essencial ao sair de casa

Ao sair de casa, o recado é claro: o forno elétrico não pode estar ligado nem energizado. Desligá-lo e retirar o plugue ajuda a evitar incêndios e ainda contribui para uma conta de energia mais amigável.

Tomar essas decisões simples e eficazes pode garantir a segurança da sua casa e das pessoas que você ama.

Foto de Diego Marques

Diego Marques

