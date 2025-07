Elétrica favorita para julho entre analistas na tese de dividendos

A Copel (ticker: CPLE6) foi eleita a ação mais recomendada do setor elétrico por analistas financeiros para o mês de julho. Um estudo com 20 bancos, corretoras e casas de análises mostrou que a Copel recebeu oito indicações, superando as demais empresas do setor.

Os analistas do BTG Pactual destacam que a Copel tem se tornado uma opção atrativa para investidores em busca de dividendos, apesar de ainda não ser totalmente reconhecida como tal no mercado. Eles explicam que essa percepção está mudando devido à nova política de distribuição de dividendos que a empresa anunciou junto com os resultados do primeiro trimestre deste ano. A Copel definiu uma meta de dívida líquida de 2,8 vezes o Ebitda, com um prazo de dois anos para alcançar esse objetivo. Além disso, estabeleceu um payout mínimo de 75%, ou seja, uma porcentagem significativa dos lucros será destinada aos acionistas.

Os analistas esperam que o rendimento de dividendos da Copel, conhecido como dividend yield, alcance uma média de 10,2% entre 2025 e 2028. Eles também afirmam que a empresa tem cumprido suas promessas pós-privatização de forma consistente.

Outra instituição financeira, a XP Investimentos, ressaltou que a Copel deu início ao processo de migração para o Novo Mercado, um passo que deve aumentar a liquidez das suas ações.

No ranking de elétricas favoritas de julho, a Eletrobras (ticker: ELET3) aparece em segundo lugar, recebendo sete recomendações. A Empiricus Research acredita que a Eletrobras poderá aumentar seus lucros e dividendos, impulsionada por várias melhorias operacionais, como a redução de custos e a otimização da gestão da dívida.

Além da Copel e Eletrobras, a Equatorial (ticker: EQTL3) foi indicada em cinco carteiras e a Cemig (ticker: CMIG4) em duas.

Um levantamento realizado coletou informações de 76 ações recomendadas, totalizando 189 sugestões de investimento. Participaram desse estudo instituições como Ágora Investimentos, Andbank, Ativa Investimentos, entre outras, que representam uma variedade de análises e perspectivas do mercado financeiro.

### Resumo das elétricas favoritas para julho:

| Empresa | Ticker | Indicações |

|————–|——–|————|

| Copel | CPLE6 | 8 |

| Eletrobras | ELET3 | 7 |

| Equatorial | EQTL3 | 5 |

| Cemig | CMIG4 | 2 |

A Copel se destaca por suas promessas de lucro e dividendos, enquanto outras elétricas também apresentam potencial de crescimento no mercado.