Elenco de ‘Zombies 4’ fala sobre o encerramento de seus papéis

Quarta Parte da Franquia "Zombies" Chega em 2025

A franquia "Zombies", da Disney Channel, está prestes a ganhar mais um capítulo com o lançamento do filme "Zombies 4: Dawn of the Vampires". A estreia está marcada para 10 de julho de 2025 na Disney Channel e um dia depois, em 11 de julho, no Disney+.

Após mais de sete anos desde a estreia do primeiro filme, que ocorreu em fevereiro de 2018, os protagonistas da história, Milo Manheim e Meg Donnelly, retornam como Zed e Addison. Ambos também atuaram como produtores executivos do novo longa. Para eles, essa sequência representa uma despedida significativa de seus personagens preferidos.

Inicialmente, Manheim e Donnelly acreditavam que "Zombies 3", lançado em 2022, seria seu último trabalho na franquia. Donnelly compartilha que sentiu uma onda de emoção ao assistir ao terceiro filme, pensando que era o fim de sua jornada. "Eu chorei e até fiz um luto ao assistir. Realmente pensei que era a última vez que estávamos fazendo um filme de ‘Zombies’", diz a atriz.

No entanto, a filmagem de "Zombies 4" trouxe novos sentimentos. Para Donnelly, foi como se tivesse o papel de irmã mais velha, vendo novos atores vivenciarem as mesmas emoções que ela teve no início da franquia. "Estava tão empolgada pelas experiências deles. Quando finalizamos, vi todos emocionados e isso me tocou”, comentou.

Milo Manheim também expressa suas emoções, observando que estava passando o bastão para a nova geração de estrelas. Ele ressalta que a escolha dos novos atores confirma que estão prontos para dar continuidade ao legado da franquia.

Apesar de seus personagens terem um final satisfatório, eles não se afastarão completamente da franquia. Manheim afirma que tanto ele quanto Donnelly continuarão envolvidos nos bastidores, apoiando o futuro da série. “Estamos aqui para ajudar o universo ‘Zombies’, independentemente de como isso se desenrole”, garante ele.

Chandler Kinney, que entrou na franquia no segundo filme, refletiu sobre como era nostálgico observar os novos atores. Para ela, a experiência de fazer parte dessa série ajudou na sua formação como atriz. "Foi um ambiente perfeito para explorar e aprender. Cada vez que filmei, saí de lá me sentindo uma pessoa melhor", comentou.

Os atores também destacaram como a experiência os ajudou a crescer. Manheim e Donnelly, que cresceram juntos fazendo os filmes, compartilharam que se apoiam mutuamente em suas jornadas. Kinney acrescentou que seu papel a incentivou a se afirmar mais como artista e pessoa.

Com o avanço da franquia, Manheim espera que "Zombies 4" leve uma mensagem poderosa sobre aceitação e amor. "Temos um filme que fala sobre como o medo pode nos levar a fazer coisas erradas. O ideal é que essa mensagem de aceitação se espalhe", afirmou ele.

O novo filme promete trazer muita emoção, além de brotar a conexão entre velhos e novos personagens, e com uma mensagem edificante para o público.

"Zombies 4: Dawn of the Vampires" estará disponível na Disney Channel em 10 de julho de 2025, e no Disney+ no dia seguinte, em 11 de julho.