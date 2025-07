Edu Guedes fala sobre ausência na TV e retorno aos programas

Edu Guedes, apresentador do programa “Fica com a Gente”, enviado ao ar todos os dias pela RedeTV!, se comunicou com sua equipe nesta segunda-feira, 14 de agosto. Ele está afastado das suas atividades desde o dia 5 do mesmo mês, quando passou por uma cirurgia para retirar um tumor no pâncreas no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O chef, que teve alta na última sexta-feira, 11 de agosto, comentou sobre sua recuperação e o motivo de estar ausente do programa. Ele está gravando o programa de casa enquanto se recupera e faz fisioterapia. “É tanta oração, tanta energia positiva, que eu estou me sentindo mais forte a cada dia. Estou aqui gravando da minha casa essa semana e a próxima, tem que ser assim por conta da fisioterapia”, afirmou Edu Guedes, destacando que espera retornar ao trabalho na televisão até agosto.

Na mesma declaração, Edu revelou que sua recuperação está indo melhor do que o esperado. Ele recebeu alta dez dias antes do prazo previsto pelos médicos, conforme contou sua esposa, Ana Hickmann, que se mostrou feliz com a volta do marido para casa. Durante o vídeo, Edu também mencionou que enfrentou quatro cirurgias, além da retirada do tumor, incluindo procedimentos para remover cálculos renais.

O apresentador informou que está aumentando o número de sessões de fisioterapia por dia, passando de quatro para cinco. “Eu estou aguentando e o médico autorizou eu a fazer para tentar melhorar mais rápido. Vou fazendo as chamadinhas para vocês, tudo o que eu posso, e em breve espero estar aí”, finalizou Edu, reforçando sua determinação em retornar ao programa o mais rápido possível.