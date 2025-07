Edital da CPRM: 115 vagas e salários de até R$ 10,5 mil

Inscrições para o Edital da CPRM Abrirão em Agosto

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) anunciou a abertura do edital para concurso público, que disponibiliza um total de 115 vagas, além de formar um cadastro de reserva. As oportunidades são oferecidas para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências, destinados a candidatos com níveis de formação médio, técnico e superior.

Os salários iniciais variam entre R$ 4.442,68 e R$ 10.577,48, dependendo do cargo. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 4 de agosto de 2025 e 2 de setembro de 2025. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 180,00 para o cargo de Pesquisador em Geociências, R$ 140,00 para Analista em Geociências e R$ 100,00 para Técnico em Geociências. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Principais Informações do Edital CPRM

Status : edital publicado

: edital publicado Banca organizadora : FGV

: FGV Total de Vagas : 115 + Cadastro de Reserva

: 115 + Cadastro de Reserva Cargos disponíveis : Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências

: Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências Salário inicial : até R$ 10.577,48

: até R$ 10.577,48 Data das provas: 30 de novembro de 2025

Detalhes sobre Inscrições e Provas

As provas serão realizadas em diversas localidades do Brasil, incluindo capitais como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e outras. No dia da prova, será aplicado um exame constituído de questões objetivas e uma prova discursiva.

A prova objetiva terá 70 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos, enquanto a prova discursiva exigirá uma resposta de até 30 linhas. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência passarão por uma perícia médica.

Distribuição das Vagas por Cargo

Os cargos disponíveis são variados e contemplam áreas como:

Pesquisador em Geociências : várias especialidades, como Engenharia Ambiental e Geologia, com um total de 42 vagas.

: várias especialidades, como Engenharia Ambiental e Geologia, com um total de 42 vagas. Analista em Geociências : incluindo Administração, Biblioteconomia e Engenharia, entre outras, com 55 vagas.

: incluindo Administração, Biblioteconomia e Engenharia, entre outras, com 55 vagas. Técnico em Geociências: oportunidades nas áreas de Geologia e Hidrologia, somando 18 vagas.

Os candidatos devem estar atentos às especificidades de cada área de conhecimento, pois as provas e a avaliação de títulos considerarão os conhecimentos pertinentes a cada uma.

Para quem deseja se preparar, é recomendado buscar cursos e materiais específicos que ajudem na preparação para as diferentes disciplinas requisitadas.

As informações detalhadas e atualizações sobre o concurso podem ser acessadas no site da FGV, onde também está disponível o edital completo.