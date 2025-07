Celular com câmera avançada é lançado por menos de R$1.000

A Realme, uma marca chinesa que vem conquistando espaço no Brasil, traz novidades quentes com o lançamento do Realme C67. Esse smartphone promete agitar o mercado, principalmente pela sua câmera potente de 108 MP, algo raro nessa faixa de preço.

O valor inicial está em torno de R$ 1.599, mas fique de olho nas promoções: em algumas delas, o preço pode cair para menos de R$ 1.000. Com essa faixa de preço, o aparelho se torna uma opção irresistível para quem busca qualidade sem estourar o orçamento.

Tecnologia e desempenho

E não é só a câmera que chama atenção no Realme C67. Ele é equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 685, o que garante uma performance bem azeitada para as tarefas do dia a dia. Para quem gosta de assistir vídeos ou jogar, a tela Full HD+ de 6,72 polegadas com taxa de atualização de 90Hz proporciona uma visualização super suave.

Destaque para o armazenamento e design

No quesito armazenamento, o Realme C67 se destaca com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Essa configuração é superior à de concorrentes como o Samsung Galaxy A05s e o Motorola Moto G54, que oferecem especificações mais básicas.

O design do Realme C67 também não fica atrás. Ele traz uma pegada moderna e uma construção sólida, o que, junto a uma interface intuitiva, facilita tanto o consumo de mídia quanto jogos leves. À medida que a tecnologia avança, é natural que as expectativas dos consumidores aumentem. Em 2025, o Realme C67 aparece como uma opção bem atrativa, equilibrando custo e qualidade.