Dupes de perfumes, makes e alimentos ganham destaque em 2025

Cada vez mais, os produtos “dupes” estão ganhando espaço nas prateleiras e nos corações dos consumidores. Essas alternativas acessíveis e semelhantes a itens de marcas famosas estão mudando a forma como as pessoas veem o valor e a originalidade no mundo do consumo.

O que são os “dupes” e por que estão em alta? Basicamente, “dupes” são produtos que imitam a qualidade, a aparência ou o desempenho de marcas conhecidas, mas a um preço mais camarada. O termo vem de “duplicates”, ou duplicatas, referindo-se a itens inspirados, e não falsificados.

Ao contrário das falsificações, os dupes não tentam enganar o consumidor com nomes ou logos das marcas originais. Eles entregam resultados semelhantes por um custo bem mais baixo. No Brasil e em outras partes do mundo, essa febre se espalhou, principalmente nos setores de cosméticos, perfumaria, moda e alimentos.

Um levantamento revelou que o interesse por esses produtos aumentou mais de 40% entre 2023 e 2025, em grande parte devido à inflação e à influência das redes sociais. Além disso, as marcas próprias de varejistas têm se tornado mais populares, oferecendo opções semelhantes com bom custo-benefício.

Redes sociais aceleram a fama dos produtos inspirados

Com a popularização de plataformas como TikTok, Instagram e YouTube, os dupes se tornaram tendência. Influenciadores estão criando vídeos comparando produtos mais caros com suas versões em conta, como batons, perfumes e até alimentos. Expressões como “vale o dupe?” e “melhor que o original?” aparecem frequentemente em conteúdos virais.

Essa validação nas redes sociais tirou o estigma de que os dupes são apenas “imitações baratas”. Marcas de grandes redes, como Renner, Drogasil e Boticário, estão investindo em design e marketing para competir de igual para igual com as líderes de mercado.

Marcas tradicionais sentem o impacto direto

A ascensão dos dupes está afetando a lealdade dos consumidores em relação às marcas tradicionais. Uma pesquisa indicou que mais de 35% dos brasileiros trocariam uma marca conhecida por uma mais barata se a qualidade fosse parecida. Isso significa que as marcas precisam se reinventar.

Os consumidores estão buscando um novo conceito de valor, onde preço, desempenho e reputação caminham juntos. Para isso, as marcas precisam investir em inovação e contar histórias autênticas, que ressoem com seu público.

Produtos mais copiados do mercado

Alguns setores têm sido mais impactados pela popularidade dos dupes. Na perfumaria, marcas como Zara, Mahogany e Alchemia oferecem fragrâncias que lembram grifes como Chanel e Dior. Na maquiagem, marcas como Ruby Rose e Bruna Tavares têm lançado versões acessíveis de produtos conhecidos. E não podemos esquecer dos alimentos: chocolates e snacks genéricos também têm feito sucesso, conquistando o paladar dos consumidores.

O consumidor de hoje, mais informado e exigente, está sempre buscando o melhor custo-benefício.

Dupes não são falsificações — e isso faz toda a diferença

Os dupes são legais e não devem ser confundidos com produtos falsificados, que imitam nomes e embalagens das originais, o que é crime. Os dupes inspiram-se em marcas conhecidas, mas têm seus próprios rótulos e marketing.

Essa diferença é crucial para a credibilidade do segmento, ajudando a evitar confusões com produtos pirateados. A transparência em relação aos dupes contribui para sua aceitação social.

O futuro das marcas diante dos dupes

A popularidade dos dupes está desafiando o mercado tradicional. Muitas empresas estão optando por se adaptar, criando linhas mais acessíveis ou adquirindo concorrentes que oferecem produtos similares. Um exemplo é a marca The Ordinary, que foca na entrega de produtos de skincare a preços justos e de qualidade eficaz.

Outras marcas estão investindo em tecnologia e em experiências personalizadas para se destacar no mercado. Agora, a estratégia é conquistar a confiança dos consumidores por meio da transparência e do valor real, e não apenas pelo nome.

Por que os dupes chegaram para ficar

Os dupes atendem a uma demanda moderna por produtos funcionais, desejáveis e acessíveis. Em tempos de incerteza econômica, os consumidores estão sempre em busca de escolhas que façam sentido financeiramente. A digitalização facilitou a comparação entre produtos, fazendo com que as marcas alternativas deixassem de ser vistas como opções de segunda linha e se tornassem a primeira escolha para muitos.

Pesquisas revelam que a tendência de consumo de marcas próprias e inspiradas deve continuar a crescer, especialmente nos mercados emergentes. Para o consumidor, o que importa é se sentir satisfeito com a compra, e nesse cenário, os dupes têm mostrado que entregam mais do que prometem.

Na verdade, os dupes representam uma verdadeira mudança na forma de pensar sobre consumo, onde qualidade, valor percebido e autenticidade estão no centro da decisão de compra. As grandes marcas precisam se reinventar se quiserem continuar relevantes em um mercado que valoriza cada vez mais a acessibilidade e a transparência.