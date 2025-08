Drone, caminhão de aluguel e peruca: os bastidores do teaser de Chappell Roan

Chappell Roan, uma artista americana, está prestes a lançar seu novo single intitulado “The Subway”. Em um teaser recente, a cantora aparece com seu cabelo vermelho característico balançando ao vento através de uma janela de uma van em movimento. Durante a música, ela canta sobre seu desejo de deixar seu ex-parceiro, afirmando que se esse sentimento não passar em quatro meses, “vou me mudar para Saskatchewan”.

O vídeo começa com uma placa de licença de Saskatchewan e apresenta belas paisagens de campos de canola e silos. Ele termina com a van passando pelo sinal de “Bem-vindo a Saskatchewan: Terra dos Céus Vivos”. Essa menção à província gerou curiosidade sobre a possibilidade de Roan ter filmado o teaser no local, mas, de acordo com uma criadora de conteúdo da empresa de marketing Captive Media, que produziu o vídeo, isso não aconteceu. O cabelo vermelho que aparece no teaser era uma peruca.

Jill Dukart, da Captive Media, explicou que a peruca foi estilizada para parecer com o cabelo da cantora. Embora Roan tenha mencionado Saskatchewan em suas apresentações ao vivo há mais de um ano, o lançamento oficial do single está marcado para o dia 31 de julho, às 20h, com o vídeo clipe saindo na manhã seguinte.

A produção do teaser aconteceu rapidamente. Após uma ligação da Universal Music Group Canada, a equipe da Captive Media recebeu um e-mail que dizia “Campanha de Mídia Social Confidencial de Chappell Roan”. Com um prazo curto, a equipe precisou trabalhar durante o fim de semana para montar as filmagens, que incluíam a van em movimento e uma placa com o título da música.

Jill Dukart contou que a equipe decidiu caprichar nas filmagens, utilizando drones para capturar as imagens da província. Elas queriam mostrar a beleza de Saskatchewan em toda sua plenitude, indo além do que inicialmente foi solicitado.

O dia da filmagem foi corrido. A equipe conseguiu alugar uma van, pegar um motorista e criar uma placa fictícia com o título da música. Enquanto a peruca esperada não chegou a tempo, eles conseguiram encontrar uma em uma loja local. Para usar a peruca no vídeo, pediram a uma funcionária da empresa de aluguel que fizesse como a cantora.

Chappell Roan expressou em uma entrevista futura que se sente na obrigação de visitar Saskatchewan e realizar um show, uma vez que sua música menciona a província. Ela também está analisando opções de locais para essa apresentação.

Além disso, líderes locais, como o prefeito de Regina, Chad Bachynski, celebraram a referência da cantora à província, destacando a importância dessa visibilidade. Dukart mencionou que pouca atenção é dada a Saskatchewan, e a menção feita por uma artista de renome é algo muito positivo.

Em “The Subway”, Roan fala sobre uma ex-relacionamento e como a memória dessa pessoa ainda a persegue. A expectativa para o lançamento da música na província é alta, com muitos locais ansiosos para ver a artista se apresentar. A equipe que produziu o teaser manifestou seu entusiasmo com o interesse gerado e revelou que a música já está se tornando popular nas rodinhas de reunião da empresa.