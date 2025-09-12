Dono de Ferrari paga R$ 1,1 bilhão por herança da avó e fará serviços comunitários

O empresário John Elkann, que preside a Ferrari e a Stellantis, chegou a um acordo com o Ministério Público de Turim para resolver uma disputa fiscal que se arrastava há anos. A negociação não envolve apenas um pagamento considerável, mas também a realização de serviços sociais por ele e seus irmãos, Lapo e Ginevra.

De acordo com o acerto, a família Elkann vai desembolsar 183 milhões de euros, algo em torno de R$1,1 bilhão. Além disso, John terá que dedicar um ano a trabalhos comunitários. Embora a decisão precise ser homologada pela Justiça, já ganhou o aval da promotoria local.

Origem da controvérsia

A confusão fiscal gira em torno da herança de Marella Caracciolo, avó de John, que está avaliada em cerca de 800 milhões de euros. As autoridades italianas alegam que parte desse patrimônio não foi corretamente declarada, o que levou à abertura de uma investigação criminal contra os três irmãos.

O caso se complicou ainda mais com rachas familiares que surgiram após a morte de Gianni Agnelli, ex-presidente da Fiat e avô de John, em 2003. A mãe de Elkann, Margherita, questionou acordos feitos em 2004, alegando que seus filhos do segundo casamento foram afetados negativamente. Essa disputa gerou investigações por parte da Receita e do Ministério Público sobre como o patrimônio foi dividido.

Bloqueio de bens e investigação

Durante o desenrolar deste processo, a Justiça bloqueou cerca de 75 milhões de euros em bens da família Elkann. Essa medida tinha como objetivo garantir que, caso as acusações de evasão fiscal se comprovassem, os tributos e possíveis penalidades fossem pagos.

Com o novo acordo, esse bloqueio deixa de existir, e a ação penal é encerrada sem que os acusados precisem admitir culpa, algo que está previsto na legislação italiana.

Multa e punição simbólica

Além do valor bilionário a ser pago, John Elkann também aceita realizar serviços comunitários por um ano. Embora essa exigência seja rara em casos que envolvem grandes empresários, ele optou por isso para resolver a situação.

Os trabalhos sociais devem ser desenvolvidos em instituições como casas de repouso ou em centros de reabilitação. A escolha dos lugares para as atividades será feita em conjunto com as autoridades.

Encerramento de um capítulo

Esse acordo marca o fim de uma disputa que destacou algumas fragilidades na dinâmica de uma das famílias mais influentes da Europa. Apesar da multa significativa, essa resolução evita um processo longo e ajuda a preservar a imagem de John, que possui um patrimônio pessoal estimado em US$2,8 bilhões, ou cerca de R$15 bilhões.