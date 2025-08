Dirigir de chinelo pode resultar em multa: saiba as regras

Andar de chinelo é a cara dos dias quentes no Brasil, não é mesmo? É relaxante e super confortável. No entanto, quando se trata de dirigir, essa escolha pode ser uma cilada.

Muita gente não sabe, mas a combinação chinelo e volante pode resultar em problemas sérios, como multas e pontos na carteira. E não é só isso: a falta de atenção e de segurança ao dirigir pode representar riscos não só para você, mas também para todos ao seu redor.

Seguir as regras de trânsito é essencial. Se você estiver atento ao que é necessário, certamente evitará complicações. Agora, vamos entender melhor as consequências de dirigir com calçados inadequados.

As consequências

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), dirigir com um calçado que não se fixe corretamente nos pés é uma infração. O motorista pegando essa multa pode enfrentar uma penalidade de R$ 130,16 e ainda receber quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Usar chinelo, por exemplo, pode dificultar o uso dos pedais, o que aumenta o risco de acidentes.

Além de se colocar em perigo, você também coloca a vida de pedestres e de outros motoristas em risco. Algumas pessoas até optam por dirigir descalças, o que não é exatamente proibido. Mas é bom lembrar que essa regra se aplica apenas aos carros; para motos, o condutor precisa usar sapatos fechados.

Se você vai usar o carro para algo simples, pode, sim, sair sem calçados, pois isso pode facilitar um pouquinho na hora de apertar os pedais. Mas, cuidado! Para algumas pessoas, essa ideia pode ser problemática. Às vezes, a falta de sapatos pode causar escorregões ou dificuldades na hora de alcançar os pedais.

Na pressa, muitos de nós esquecemos do quanto é importante usar um calçado adequado. Mas, para dirigir com segurança, é fundamental escolher sapatos confortáveis que garantam um bom encaixe. Mesmo os motoristas mais experientes podem se distrair, então, atenção nunca é demais.

Evitar multas e, principalmente, acidentes sérios deve ser sempre a prioridade. Portanto, antes de pegar a estrada, pense no que está calçando e escolha algo que mantenha os pés firmes e confortáveis.