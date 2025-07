dicas para evitar os piores assentos do avião gratuitamente

Escolher o assento em um avião pode ser uma verdadeira dor de cabeça, especialmente agora que as companhias aéreas cobram pela escolha antecipada. Mas calma! Muitas vezes, você pode evitar os locais mais indesejados sem gastar um centavo a mais. Vamos conversar sobre os piores lugares para se sentar e algumas estratégias para garantir uma viagem mais confortável.

### Os Piores Lugares no Avião

Nem todos os assentos são iguais e alguns podem transformar uma viagem longa em um pesadelo. Aqui estão os lugares que você deve evitar a todo custo:

#### As Últimas Fileiras

As poltronas localizadas na última fileira de cada seção geralmente não reclinam. Imagine passar 10 horas em um voo, sem conseguir reclinar o assento, enquanto o passageiro à sua frente se acomoda confortavelmente. Essa experiência pode ser realmente desconfortável.

#### Perto dos Banheiros e das Cozinhas

Se você aprecia um pouco de sossego, fique longe dos assentos próximos aos banheiros e galleys (as cozinhas do avião). O barulho da descarga e o movimento constante de pessoas podem atrapalhar o seu descanso. E as conversas dos comissários enquanto preparam as refeições também não ajudam na tranquilidade.

#### Assentos do Meio

A famosa poltrona do meio é o terror de muitos. Ela limita seu espaço e você vai disputar os apoios de braço com os passageiros ao lado. Sem contar que, muitas vezes, você fica apertado entre outras pessoas.

#### Fileiras Sem Janela

Se você sonha em olhar as nuvens, cuidado! Algumas fileiras, como a 7, 10 e 11 em voos da Gol, podem te decepcionar com uma parede ao invés da vista desejada.

#### Espaço para os Pés

Cuidado com os assentos que têm caixas de sistema de entretenimento embaixo. Esse detalhe pode reduzir bastante o espaço para esticar as pernas, tornando a viagem ainda mais incômoda.

### Outras Complicações Durante a Viagem

Além da localização dos assentos, outras situações podem piorar sua experiência no voo.

#### Poltronas Quebradas

Às vezes, você pode acabar em uma poltrona que não reclina ou com o entretenimento fora de serviço. Se isso acontecer, não hesite em chamar um comissário para tentar resolver a situação.

#### Perto de Crianças

Se o choro de bebês não é do seu agrado, prefira sentar longe das primeiras cinco fileiras. É nessas localizações que as companhias costumam acomodar famílias e berços.

### Dicas para Conseguir um Bom Assento Sem Gastar

Conseguir um bom lugar sem pagar a mais é possível. Aqui estão algumas dicas úteis:

#### Faça o Check-in Online Cedo

A maioria das companhias libera a escolha gratuita dos assentos de 1 a 3 dias antes do voo. Se você fizer o check-in logo que ele estiver disponível, aumenta suas chances de garantir um bom lugar.

#### Consulte o Site SeatGuru

Esse site oferece um mapa da aeronave, destacando os melhores e piores assentos com cores diferentes. Assim, você pode escolher com mais sabedoria.

#### Tente a Sorte no Aeroporto

Caso você não tenha encontrado um bom assento online, converse com um agente da companhia no aeroporto. Muitas vezes, assentos bloqueados podem ser liberados na última hora.

Além disso, algumas companhias contam com truques próprios. Na Latam, se você receber um assento ruim, pode cancelar o check-in e tentar novamente mais tarde. Para a Azul, a escolha gratuita é feita 48 horas antes do voo. E, claro, quem é passageiro frequente tem acesso a lugares melhores.

### O “Prêmio de Consolação”: As Vantagens do Fundão

Os assentos do fundão, considerados um dos piores, podem ter suas vantagens. Em voos com baixa ocupação, muitas vezes, você vai encontrar fileiras inteiras vazias atrás. Aproveitar esses espaços pode transformar a poltrona desconfortável em uma verdadeira cama improvisada.

E você, já passou por alguma experiência complicada na escolha do assento? Compartilhe suas histórias!