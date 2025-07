Dicas de recrutador para melhorar seu currículo e conseguir emprego

Um recrutador escocês que se tornou especialista em currículos após mais de uma década de experiência, Sam Struan, compartilhou algumas dicas valiosas baseadas na análise de mais de 700 currículos. Agora, ele se dedica exclusivamente a ajudar profissionais a transformarem suas trajetórias em documentos que realmente chamem a atenção dos recrutadores.

Ele deixa claro que o conteúdo é fundamental. Vamos entender melhor o que realmente importa na hora de montar seu currículo.

Comece com o essencial

Para começar, Struan recomenda que todo currículo inclua informações básicas, como e-mail e número de telefone. Além disso, ele sugere que você adicione uma declaração de valor logo no início. Essa declaração deve ter uma ou duas frases que resumam sua trajetória profissional: mencione os anos de experiência, os setores em que atuou e as empresas nas quais trabalhou.

Quando possível, é bom quantificar esses dados, como o número de funcionários da empresa e a receita, pois isso dá uma ideia melhor do seu ambiente de trabalho anterior.

Desconfie de frases vagas como “sou um líder orientado a resultados”. É essencial apresentar as informações de forma clara e direta, para que o recrutador possa encontrá-las sem dificuldade.

Adicione resumos das empresas

Outra dica importante é incluir um pequeno resumo de cada empresa onde você trabalhou. Estruan sugere que essas descrições tenham uma ou duas linhas, explicando o que a empresa faz, onde atua e dados como o número de funcionários e a receita aproximada.

Isso facilita a vida do recrutador e mostra em que tipo de ambiente você já se destacou. Se você já trabalhou em uma empresa que tem um produto ou porte semelhante ao da vaga, com certeza isso ajudará a aumentar o interesse.

Evite excessos visuais e termos vazios

A simplicidade é a chave! Struan aconselha a evitar elementos visuais excessivos, como logotipos e imagens. Embora não causem uma rejeição imediata nos sistemas modernos de seleção, esses elementos podem dificultar a leitura. E isso é um problema que ninguém quer.

Além disso, ele alerta para a eliminação de certas soft skills que soam vazias, como “boa comunicação” ou “orientado a resultados”. Qualquer um pode dizer que possui essas habilidades, mas elas precisam de contexto e exemplos concretos para ganhar credibilidade.

Tamanho do currículo não é tudo

Embora muitos pensem que o tamanho do currículo é fundamental, a realidade é um pouco diferente. Para aqueles com menos experiência, ele recomenda que o currículo fique em uma única página. Já para quem possui uma bagagem maior, duas a três páginas são aceitáveis. O próprio Struan, com cerca de 15 anos de carreira, usa um currículo com duas páginas e meia.

Existem exceções, como para cargos acadêmicos ou médicos, que podem exigir documentos mais longos com certificações e publicações. Contudo, ele enfatiza que é um erro descartar um candidato apenas pelo número de páginas. Uma abordagem objetiva é essencial.

Cuidado para não exagerar na quantidade de informações! Currículos com mais de 20 páginas de profissionais com apenas cinco anos de experiência mostram falta de foco.

Experiência deve aparecer de cara

Por fim, Struan faz um alerta: muita gente organiza o currículo de forma errada, colocando a experiência profissional na segunda página. Isso é um grande erro. A experiência recente deve estar logo no início, evitando que o recrutador tenha que “garimpar” as informações importantes.

A recomendação é simples: use uma fonte clara, cores básicas e foque em dados concretos. Números que demonstram impacto e resultados fazem toda a diferença. O currículo deve ser uma ferramenta clara, objetiva e direta — lembre-se, menos é mais!