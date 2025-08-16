dia ideal da semana para comprar passagens aéreas

Muitas vezes, o preço das passagens aéreas pode influenciar demais a decisão de quem planeja viajar, fazendo com que os planos sejam mudados devido aos valores altos. Essa alta nos preços acontece por uma combinação de fatores, como a situação econômica, a forma como as companhias operam e as dinâmicas do mercado. Por isso, uma redução geral nos preços das passagens parece distante.

Entretanto, ainda há uma saída: encontrar o dia ideal para comprar as passagens. Isso pode fazer toda a diferença na hora de aproveitar a viagem ao máximo. Segundo especialistas, o melhor período para garantir passagens aéreas é de 21 a 45 dias antes do embarque para voos nacionais e de 3 a 6 meses antecipadamente para destinos internacionais.

Ainda assim, pesquisadores apontam que não adiantar apenas se concentrar em um dia específico da semana não é a maneira mais eficaz de encontrar passagens mais baratas. Os preços das passagens variam conforme a demanda, o trajeto e o tempo que falta até o vôo.

Flexibilidade: a chave para passagens econômicas

Uma dica valiosa que pode fazer a diferença é a flexibilidade na hora de escolher a data da viagem. Segundo portais de viagem como a Expedia, geralmente, voar em dias de menor movimento tem preços mais em conta. Mas, atenção: isso pode variar entre as companhias.

Em algumas situações, os sábados e domingos podem ter tarifas mais acessíveis, enquanto em outras, os melhores preços aparecem nas terças e quartas-feiras. Portanto, se você puder ajustar a data ou até mesmo o período da sua viagem, fica mais fácil conseguir passagens a preços mais amigáveis.

O horário impacta na hora de comprar passagens?

É comum ver pessoas esperando até a madrugada na esperança de encontrar preços mais baixos para as passagens aéreas, e, em alguns casos, isso realmente pode funcionar. Mas não existe uma regra geral para isso, pois promoções podem surgir a qualquer hora do dia. Assim, é sempre bom ficar de olho nos preços de diferentes companhias ao longo do dia para não perder uma boa oportunidade.