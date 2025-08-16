5 séries para quem sente falta de ver Breaking Bad

Os fãs de “Breaking Bad” sabem que a série é difícil de superar. O que é que tem de tão especial nela? Além de uma trama envolvente, a série apresenta personagens que nos marcam, criando um universo intenso de crimes e dilemas morais. Para quem ama essa pegada “do mal”, outras produções podem ser uma boa pedida, mesmo que cada uma traga sua própria essência.

Alternativas que valem a pena

Vamos falar de algumas séries que podem agradar os fãs de “Breaking Bad”. A primeira da lista é “The Sopranos”. Essa clássica produção tem tudo a ver com o que existe de melhor no drama criminoso. Aqui, encontramos Tony Soprano, um mafioso de Nova Jersey, que lida com suas atividades ilícitas enquanto tenta manter sua vida familiar em ordem. A complexidade dos relacionamentos e das escolhas que ele enfrenta é fascinante.

Depois, temos “Sons of Anarchy”. Criada por Kurt Sutter, essa série foge do estereótipo das gangues tradicionais, trazendo uma perspectiva diferente com motociclistas. Os conflitos, lealdades e os desafios desse mundo à margem da lei são retratados de forma cheia de ação e emoção.

Outra que não pode ficar de fora é “Ozark”. Essa série retrata um homem, um consultor financeiro, que se vê em apuros e acaba se envolvendo em lavagem de dinheiro. A dinâmica familiar também está em alta aqui, mas com um tom diferente do que vemos em “Breaking Bad”. A história se desenrola de forma inesperada e mantém o espectador agarrado.

“Narcos” é outra produção que vale destacar. Aqui, acompanhamos a vida de Pablo Escobar e sua luta contra as autoridades que tentam desmantelar seu império. Os detalhes da vida do traficante são explorados com uma sensibilidade horripilante, mostrando o impacto de suas ações.

Por fim, não podemos esquecer de “Fargo”. Inspirada no filme dos irmãos Coen, essa série traz um ambiente sombrio e intrigante. Cada episódio possui uma narrativa única, misturando crimes e humor de forma peculiar, que desafia as convenções do gênero.

Essas alternativas são perfeitas para quem já maratonou “Breaking Bad” e está em busca de algo novo. Elas não têm a intenção de substituir o lugar dessa série amada, mas oferecem histórias e personagens que podem trazer novas perspectivas e experiências. Descobrir novas tramas e narrativas variadas pode ser uma excelente maneira de enriquecer seu catálogo de séries.