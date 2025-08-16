Notícias

5 séries para quem sente falta de ver Breaking Bad

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 11 minutos atrás
2 minutos lidos
5 séries para assistir se você sente falta daquela sensação de ver Breaking Bad
5 séries para assistir se você sente falta daquela sensação de ver Breaking Bad

Os fãs de “Breaking Bad” sabem que a série é difícil de superar. O que é que tem de tão especial nela? Além de uma trama envolvente, a série apresenta personagens que nos marcam, criando um universo intenso de crimes e dilemas morais. Para quem ama essa pegada “do mal”, outras produções podem ser uma boa pedida, mesmo que cada uma traga sua própria essência.

Alternativas que valem a pena

Vamos falar de algumas séries que podem agradar os fãs de “Breaking Bad”. A primeira da lista é “The Sopranos”. Essa clássica produção tem tudo a ver com o que existe de melhor no drama criminoso. Aqui, encontramos Tony Soprano, um mafioso de Nova Jersey, que lida com suas atividades ilícitas enquanto tenta manter sua vida familiar em ordem. A complexidade dos relacionamentos e das escolhas que ele enfrenta é fascinante.

Depois, temos “Sons of Anarchy”. Criada por Kurt Sutter, essa série foge do estereótipo das gangues tradicionais, trazendo uma perspectiva diferente com motociclistas. Os conflitos, lealdades e os desafios desse mundo à margem da lei são retratados de forma cheia de ação e emoção.

Outra que não pode ficar de fora é “Ozark”. Essa série retrata um homem, um consultor financeiro, que se vê em apuros e acaba se envolvendo em lavagem de dinheiro. A dinâmica familiar também está em alta aqui, mas com um tom diferente do que vemos em “Breaking Bad”. A história se desenrola de forma inesperada e mantém o espectador agarrado.

“Narcos” é outra produção que vale destacar. Aqui, acompanhamos a vida de Pablo Escobar e sua luta contra as autoridades que tentam desmantelar seu império. Os detalhes da vida do traficante são explorados com uma sensibilidade horripilante, mostrando o impacto de suas ações.

Por fim, não podemos esquecer de “Fargo”. Inspirada no filme dos irmãos Coen, essa série traz um ambiente sombrio e intrigante. Cada episódio possui uma narrativa única, misturando crimes e humor de forma peculiar, que desafia as convenções do gênero.

Essas alternativas são perfeitas para quem já maratonou “Breaking Bad” e está em busca de algo novo. Elas não têm a intenção de substituir o lugar dessa série amada, mas oferecem histórias e personagens que podem trazer novas perspectivas e experiências. Descobrir novas tramas e narrativas variadas pode ser uma excelente maneira de enriquecer seu catálogo de séries.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 11 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

melhor dia da semana para comprar passagens

dia ideal da semana para comprar passagens aéreas

41 minutos atrás
Veja como transformar 11 feriados em mais de 40 dias de descanso

Como expandir 11 feriados para mais de 40 dias de descanso

2 horas atrás
Descubra como os cientistas imaginam os alienígenas, sem clichês

Como cientistas visualizam alienígenas de forma inovadora

2 horas atrás
Os 4 cortes de cabelo que estão sendo um sucesso em 2025

Quatro cortes de cabelo em alta em 2025

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo