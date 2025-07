Destinos surpreendentes que lembram Europa e Caribe

O Brasil é um país incrível, repleto de cultura e belezas naturais que podem te fazer sentir em outros cantos do mundo. Aqui, temos paisagens que parecem ter saído de um cartão-postal europeu ou de uma praia paradisíaca do Caribe. Sim, é possível viajar por lugares que trazem um charme especial, sem precisar sair do país!

Selecionamos sete destinos incríveis que mostram como o Brasil tem sua própria versão de lugares como a Alemanha, Finlândia, Holanda e até o Caribe. Vamos dar uma olhada?

Pomerode (Santa Catarina)

Parece com: Cidades da Pomerânia, na Alemanha.

Fundada em 1861 por imigrantes alemães, Pomerode é chamada de “A Cidade Mais Alemã do Brasil”. A arquitetura com estilo enxaimel é uma atração à parte, com mais de 240 casas preservadas. Não deixe de passear pela Rota do Enxaimel e sentir a atmosfera única desse vilarejo.

Penedo, Itatiaia (Rio de Janeiro)

Parece com: Vilarejos da Finlândia.

Penedo é a única colônia finlandesa do Brasil, fundada em 1929. O clima tranquilo e a natureza ao redor atraem muitos visitantes. Você pode aproveitar a arquitetura típica, danças folclóricas e até um shopping com tema natalino durante o ano todo, chamado Pequena Finlândia.

Holambra (São Paulo)

Parece com: Campos de flores da Holanda.

O nome já explica: é a mistura de Holanda, América e Brasil. Fundada por imigrantes holandeses após a Segunda Guerra Mundial, Holambra se destaca como a capital das flores na América Latina. A cidade é repleta de arquitetura colorida e o icônico Moinho Povos Unidos. Não perca a Expoflora, que ocorre em setembro.

Caminhos para Campos do Jordão (São Paulo)

Parece com: Cidades dos Alpes Suíços.

Localizada a mais de 1.600 metros de altitude, Campos do Jordão é conhecida como a “Suíça Brasileira”. O clima frio com geadas e a arquitetura de estilo alpino na região de Capivari são de tirar o fôlego. O famoso Festival de Inverno, em julho, atrai visitantes de todo o Brasil.

Maragogi (Alagoas)

Parece com: Cancún e praias do Caribe.

Maragogi é conhecida como o “Caribe Brasileiro” por suas Galés, piscinas naturais de água morna e cristalina. A cor da água, que vai do azul-turquesa ao verde-esmeralda, é perfeita para mergulhos e passeios relaxantes. Não tem como não se apaixonar!

Arraial do Cabo (Rio de Janeiro)

Parece com: Ilhas do Caribe, como as Bahamas.

A beleza de Arraial do Cabo se deve a um fenômeno chamado ressurgência, que traz à superfície águas ricas em nutrientes, deixando-as impressionantemente claras e em tons de azul-turquesa. As Prainhas do Pontal do Atalaia são um cartão-postal que encanta qualquer visitante.

Lençóis Maranhenses (Maranhão)

Parece com: Desertos como o Saara, mas tem algo especial.

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um dos destinos mais únicos do planeta. São 155 mil hectares de dunas de areia branca que, na estação chuvosa, se transformam em lagoas cristalinas. É um lugar surreal que vai te deixar sem palavras.

Esses destinos incríveis mostram que o Brasil oferece uma diversidade de paisagens e culturas que podem te levar a outros continentes—tudo isso sem sair do país.