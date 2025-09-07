Destino de luxo atrai milionários em busca de imóveis

Um conteúdo recente destacou que Miami se tornou o destino favorito entre milionários em busca de uma casa. Essa informação, coletada pela consultoria Altrata, mostra que a cidade da Flórida superou lugares icônicos como Londres, Nova Iorque e Hong Kong.

Esses milionários estão em busca de imóveis não apenas como investimento, mas também como uma opção para férias e escapadas. Esse cenário reflete uma nova tendência de valorização de Miami como um lugar desejado para viver e passar momentos de lazer.

O que eles procuram

Atualmente, Miami abriga cerca de 13.211 milionários, que possuem imóveis na cidade, utilizando-os como segundas ou até terceiras residências. Em comparação, Nova Iorque tem aproximadamente 12.813. O site Realtor.com elencou diversos motivos que atraem esses investidores para a região.

As opções de casas à beira-mar são um grande atrativo. Além disso, os bairros são bastante exclusivos e permitem acesso a iates. A arquitetura de alto padrão também se destaca, atraindo olhares e desejos. Para quem curte cultura, Miami oferece uma programação rica em eventos de música e arte.

Outro fator que encanta é a cena gastronômica e a vida noturna pulsante da cidade. Com um clima agradável durante todo o ano, fica fácil entender por que tantos milionários querem chamar Miami de lar. Para aqueles que buscam ainda mais exclusividade, a cidade conta com infraestrutura que facilita o acesso a aeroportos privados.

Além disso, a ausência de impostos sobre propriedades é vista como um grande atrativo para muitos. A valorização do mercado imobiliário também é um ímã para investidores. Nomes como Jeff Bezos, Tom Ford, Ken Griffin e Peter Thiel já fazem parte do seleto grupo que escolhe Miami como refúgio. Há aqueles que até pretendem adquirir várias residências, chegando a cinco imóveis diferentes na cidade.

Esses milionários buscam casas que ofereçam fácil acesso à água, além de mais privacidade. Suas residências costumam ter amplos espaços, perfeitos para receber amigos e aproveitar momentos de lazer. As piscinas dessas propriedades são inspiradas em resorts, e muitas delas exibem verdadeiras coleções de obras de arte.